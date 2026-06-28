La família Sobrerroca dona plaques de carrers de Manresa retirades pels franquistes
L’acte de signatura ha comptat amb l’assistència de Pere Sobrerroca, l’alcalde Marc Aloy, la regidora de Cultura, Tània Infante i de la directora del Museu del Barroc, Anna Comas
Regió7
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i Pere Sobrerroca Vidal van signar un contracte de donació a l’Ajuntament de Manresa de vuit plaques de carrers de la ciutat, datades de la primera meitat del segle XX. Aquestes plaques van ser retirades després de la Guerra Civil per ordres del règim franquista i van ser salvaguardades per la nissaga de paletes Sobrerroca. Ara, gràcies a aquesta donació, s’integraran al fons del Museu de Manresa.
L’acte de recepció de les plaques va tenir lloc al Museu de Manresa, comptant amb l’assistència de Pere Sobrerroca, l’alcalde Marc Aloy, la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, Tània Infante Martínez i la directora del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya, Anna Comas Vives.
Les plaques de marbre corresponen a diversos carrers de Manresa i han estat preservades per la família Sobrerroca. Els carrers representats són: carrer d’Alferes Cabrer (actual carrer Sant Joan d’en Coll); carrer de Joaquim Maurin (actual carrer Urgell); carrer Catalunya (actual carrer Sant Josep); dues plaques del carrer dels Germans Badia (actual carrer Vell de Santa Clara); carrer de Francesc Lairet (actual Muralla de Sant Francesc); carrer de Valentí Almirall (actual carrer Santa Maria); i carrer de Jaume Compte (actual carrer Llum). El Museu de Manresa – Museu del Barroc de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa han expressat la seva satisfacció per aquesta donació, que enriqueix el fons patrimonial i històric de la ciutat.
Memòria històrica
Ambdues institucions han destacat que peces com aquestes són fonamentals per a la recuperació de la memòria democràtica, ja que fan visibles els noms i els espais que la dictadura franquista va voler esborrar de l’espai públic.
L’alcalde Marc Aloy, en nom de l’Ajuntament de Manresa, ha manifestat un agraïment sincer a Pere Sobrerroca Vidal pel seu gest generós envers la ciutat, que possibilitarà l’ampliació dels fons del museu.
Al costat del patrimoni històric i artístic que guarda i exposa el Museu hi ha altres objectes que guarden la memòria de la dictadura franquista. Per exemple, peces de ferro del jou i les fletxes que formaven part del monument als caídos de la plaça de la Reforma, del qual també s´han conservat les plaques que hi havia en cadascuna de les bandes de la base quadrada amb els noms.
També hi ha desades una àguila retallada de fusta i peces del mateix material amb què es feien els arcs triomfals per rebre Franco.
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