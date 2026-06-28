La fira dels caçadors omple el Bosquet de Sant Fruitós
Els gossos de caça han sigut un dels atractius de la mostra, que ha hagut de suspendre activitats per la calor
Tastos gastronòmics amb carn de caça, parades amb tota mena de materials per caçar, exhibició de gossos ensinistrats per fer rescats i també de gossos de caça. I fins i tot una prova del campionat nacional de Catalunya caní. Són algunes de les activitats que s’han dut a terme al llarg de tot aquest diumenge al matí a Sant Fruitós de Bages en el marc de la 9a Fira del Caçador. Ha omplert el Bosquet i la plaça Alfred Figueras. La fira ha atret gent de tota Catalunya interessada en aquest món.
El Club de Caçadors Riu d’Or de Sant Fruitós és qui ha organitzat el certamen. El seu president, Cándido Pérez, ha afirmat que la mala fama que podrien tenir els caçadors forma part del passat. «Ara hem obert els ulls i diem que no fem res de mal fet i que no hàgim de fer. És una activitat plenament reconeguda i no tenim res a amagar». Ha assegurat que es tracta d’un col·lectiu que «sempre hi som quan hi hem de ser», com per exemple quan s’han hagut de fer batudes de porcs senglars per frenar la pesta porcina.
Al Bosquet hi havia parades de tota mena de productes per a la cacera. Des de roba, comerciants de carn de caça o remolcs per dur gossos. Precisament un dels principals atractius de la mostra han sigut els gossos de caça instal·lats en tancats a l’ombra dels arbres del Bosquet per protegir-los del sol. Hi havia des de setters fins a podencs.
Un gos d’aquestes característiques neix amb l’instint de caçar, han explicat a Regió7 criadors, però a partir d’aquí se’ls ha d’ensenyar disciplina. Com per exemple dur la peça sencera sense que se la mengin. També han assegurat que hi ha exemplars que són tan bons que hi ha gent que els té com a animals de companyia. Seria el cas dels setters. Així i tot, «són més feliços corrents pel camp que no pas en un pis».
L’altre gran atractiu de la fira ha sigut la prova del campionat nacional caní. 118 exemplars de gossos de totes les races com mastins, chiuahua, setters o yorkshire, han desfilat davant els membres del jurat de l’Associació Canina Unió Cinòfila de Catalunya per participar en el concurs. Se’ls valora aspectes com la forma de moure’s i caminar, pell o cabells. Hi ha hagut participants d’arreu de Catalunya i també de França. la prova era puntuable pel campionat català.
La gastronomia ha jugat un paper important a la fira. Aquest diumenge al matí s’han servit tapes de perdiu amb mongetes. Fa dues setmanes, en els prolegòmens de la fira, es van esgotar 1.800 tapes de perdiu escabetxada, croquetes de conill salvatge, royal de cabirol, canelons de senglar, hamburgueses de daina i mandonguilles de cérvol. L’organització ja rumia ampliar el tast de carn de caça.
La fira també ha viscut pegues. La calor i el perill d’incendi, per exemple, ha obligat a suspendre algunes activitats previstes al camp amb gossos i una simulació de cacera de perdius.
Segons l’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, amb activitats com aquesta fira, la població «es projecta no tan sols a la comarca sinó a tot el país perquè hi ha moltíssima gent de fora i això és un valor molt important per al nostre municipi». Ha assegurat que quan una entitat vol organitzar un esdeveniment «nosaltres l’acompanyem. És important que noti el suport de l’Ajuntament». També ha afirmat que la caça és possiblement una de les activitats més antigues de la humanitat, i que actualment les regulacions legals i normatives al seu volant fa que sigui una pràctica segura.
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