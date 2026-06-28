L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
L’extensa i especialitzada carrera d’Albert Santamaria li va ser reconeguda pels companys de feina a la unitat d’elit en actuacions especials
La mort a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa sense causes aparentment explicables del santpedorenc Albert Santamaria va commocionar el cos de Bombers i els companys li van retre homenatge amb reculls d’imatges i recordant la seva aportació a la preciosa tasca de salvar vides quan encara no s'havia acusat la seva dona, infermera, acusada d'enverinar-lo amb medicaments.
De part de tot el Grup Actuacions Especials (GRAE) del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, especialitzat en salvaments i rescats, se li va reconèixer la motivació, entrega, compromís, respecte, professionalitat i, sobretot, la vocació. “La llista d'adjectius per descriure't Albert és llarga i reflexa a la perfecció el que és i ha de ser una persona entregada a la seva feina i al seu país”.
Explicaven que “la teva pèrdua ens ha colpejat de cop i per sorpresa, se t'obria a l'horitzó una etapa preciosa i intensa per la qual havies lluitat i somiat durant molts anys. Un camí que has construït amb aquella solidesa que demanen els grans projectes vitals, amb calma, constància i perseverança”.
Recordaven que com a bomber havia exercit molts anys al parc de Terrassa, sent “un bomber referent, oferint a la ciutadania i als teus companys tots els teus coneixements, especialment en la vessant sanitària, una de les altres grans passions que t'han acompanyat i que ja de ben jove et van portar a estudiar infermeria”.
En un punt ideal
Deien que havia arribat al GRAE “en el teu estat de maduració ideal, una llarga i rica trajectòria com a bomber, formant part d'un gran equip d'excarceració amb destacades participacions en campionats interns, nacionals i mundials, sempre exercint el teu estimat rol de sanitari. Tot això compaginat amb una de les teves altres grans passions, la muntanya. Des de Montserrat als Pirineus, passant pels Alps, seguint pels Andes... practicant tot el ventall de disciplines que ens ofereix la muntanya”.
Tota aquesta trajectòria l'havia “forjat i prepara't per poder donar sempre el millor de tu en cada rescat, el país perd un gran rescatador”. I els companys el prometien que “et portarem al cor i als nostres records per sempre, en cada servei, en cada guàrdia... donant el millor de nosaltres per poder honorar-te com et mereixes”.
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