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Mor Amparo Asensio Salvador, manresana de 103 anys

El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 12 del migdia al tanatori de Mémora de Manresa

Amparo Asensio Salvaor el dia que va ser homenatjada pels seus 100 anys

Amparo Asensio Salvaor el dia que va ser homenatjada pels seus 100 anys / AJM

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Regió7

Manresa

Aquest dilluns a les 12 del migdia se celebrarà al tanatori de Mémora el funeral per Amparo Asensio Salvador, que ha mort als 103 anys.

Fa tres anys l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, en nom de l’Ajuntament i de la ciutat, va homenatjar Asensio quan va complir els seus 100 anys.

La visita es va fer al carrer Roger de Flor del barri de la Sagrada Família de Manresa, on vivia amb la família. Hi van assistir familiars i amics.

Amparo Asensio Salvador va néixer a la localitat de Codo, a Saragossa, un 8 de maig del 1923. Quan tenia cinc mesos la família es va traslladar a Monistrol de Montserrat i posteriorment a Manresa. Vídua, el seu marit, Antonio Berna Gargallo, també va ser centenari i va ser homenatjat per l’Ajuntament el 2019. La seva filla Laura està vinculada a al Col·legi Mare de Déu del Pilar de Manresa.

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Va treballar a les fàbriques tèxtils de Cal Gomis, Cal Serra, Els Polvorers de Manresa, i també a Súria, on es va jubilar. Era una passionada del ganxet i les agulles de mitja, i també li agradava molt llegir.

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