Nova onada d'incendis de contenidors a Manresa: tres nous focs en mitja hora i set en quatre dies
Els nous incendis arriben després que dissabte les flames destruïssin un cotxe estacionat al costat d'un contenidor en flames al carrer de la Séquia.
Manresa ha viscut aquest diumenge una nova tarda marcada pels incendis de contenidors. En només 35 minuts s'han declarat tres focs en diferents punts de la ciutat, una successió d'incidents que eleva a set els incendis registrats en els últims quatre dies.
El primer avís, segons han explicat els bombers, s'ha rebut a les 14.41 hores, quan ha començat a cremar un contenidor al carrer Barcelona, a la cruïlla amb el carrer Bruc. Mitja hora més tard, a les 15.12 hores, s'ha declarat un segon incendi al carrer Bilbao. Només quatre minuts després, a les 15.16 hores, els serveis d'emergència han rebut un tercer avís per un altre contenidor en flames al passatge de la Mercè, a la cantonada amb el carrer Pont de Vilomara.
Els Bombers han intervingut en els tres serveis per extingir les flames. De moment no ha transcendit si els focs han provocat danys més enllà dels contenidors afectats ni tampoc les causes que els han originat.
Onada d'incendis de contenidors els últims quatre dies
Els tres nous incendis arriben només un dia després que un altre foc en un contenidor de paper al carrer de la Séquia acabés calcinant completament un vehicle estacionat al costat. Les flames també van afectar parcialment un contenidor de vidre i van obligar a actuar els Bombers i la Policia Local per evitar que el foc es propagués.
Abans d'aquest servei, entre dijous i la matinada de dissabte, ja s'havien registrat quatre incendis més de contenidors en tres actuacions diferents: dos a la carretera de Santpedor i la carretera de Vic, i dos més al carrer dels Cintaires.
Per ara, les causes dels focs es desconeixen i tampoc s'ha informat oficialment de si els diferents incidents podrien estar relacionats.
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