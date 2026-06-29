Aigües de Manresa tanca l’exericici del 2025 creixent i amb uns ingressos de 27 milions
La inversió en noves tecnologies és un dels aspectes que s’han destacat a la Junta General de l’empresa pública
Aigües de Manresa va tancar l’exercici del 2025 amb una xifra de negoci de prop de 27 milions d’euros. El resultat final abans d’impostos es va quedar en 649.000 euros, que es destinaran principalment a continuar invertint en infraestructures, innovació i qualitat del servei tenint en compte que es tracta d’una empresa pública que no té per objecte obtenir beneficis, sinó autofinançar-se. El 2024, els ingressos van ser de 25,8 milions.
Aquest dilluns l’alcalde de Manresa i president d’Aigües de Manresa, Marc Aloy, i el gerent de l’empresa, Antoni Ventura, han presentat la memòria anual del 2025 en un acte al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, on s’ha celebrat la junta general de la companyia pública. En aquests moments Aigües de Manresa dona servei a més de 137.000 habitants de les comarques del Bages i el Moianès.
Final de la sequera
Segons han explicat, ha sigut un exercici marcat pel final de la sequera i la recuperació dels recursos hídrics. També per l’impuls de la transformació digital, i l’ampliació dels serveis de l’empresa pública a nous municipis. Durant el 2025 s’han incorporat nous àmbits d’actuació com els serveis d’abastament d’aigua de Mura i Valls de Torroella, la gestió del clavegueram a Castellnou de Bages i la piscina d’estiu de Monistrol de Calders.
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha destacat que aquest augment d’activitat «és un indicador claríssim que Aigües de Manresa genera confiança al territori. Ja som 18 municipis, 137.000 habitants i, per tant, aquesta empresa manresana que va néixer fa més de 40 anys per oferir un servei públic i que després es va obrir a altres municipis, ha funcionat molt bé».
Aloy ha destacat, així mateix, que a través de la Mancomunitat del Bages i el Moianès per l’Aigua, gestionarà més depuradores del territori. També ha volgut emfatitzar la inversió que s’ha dut a terme per digitalitzar la companyia i la seva «sensibilitat ambiental» a través de la prestació de serveis d’energies renovables. S’han instal·lat plaques solars a la planta potabilitzadora de Manresa i s’ha millorat la implantació d’energia neta a les piscines municipals de la ciutat. Tot plegat amb l’objectiu d’augmentar l’autoconsum energètic i reduït la dependència de fonts externes.
Al final de la Junta General d’Aigües de Manresa que s’ha celebrat aquest dilluns, que és el principal òrgan de govern de l’empresa i que presideix l’Ajuntament de Manresa, Aloy ha afirmat que «estem contents que en un país on gairebé el 90% de la gestió de l’aigua és privada, formem part del 10% de gestió pública. Ha anat creient i som una referència dins les empreses públiques del país».
Inversió tecnològica
També ha passat comptes el gerent d’Aigües de Manresa, Antoni Ventura. Ha destacat l’aposta que s’ha fet per la tecnologia gràcies a subvencions de fons europeus i també recursos propis. «Hem invertit en tecnologia considerant que és un instrument per ser més eficients, per donar millors serveis, per tenir més informació i per poder prendre millors decisions».
Els darrers mesos s’ha avançat en la sensorització de les xarxes, en instruments per a la detecció de fuites, la renovació del sistema de control, s’ha adquirit un robot per fer inspeccions al clavegueram i s’ha tirat endavant una plataforma que servirà de base per implantar la telelectura amb comptadors digitals. «També s’ha fet una aposta per formar el nostre personal», ha dit Ventura.
Un nou pla estratègic
El 2025 també ha estat l’any que ha tancat el Pla Estratègic Horitzó 2025, que és el que ha orientat l’activitat de la companyia els darrers cinc exercicis. S’han implantat el 79% de les mesures previstes, segons Ventura, «que és un bon resultat». Ara ja es treballa en la redacció i planificació dels objectius per als pròxims cinc anys.
El nou Pla Estratègic Horitzó 2030, s’ha estructurat en tres eixos: l’ambiental, el social i la governança.
En el primer d’aquests eixos es treballa en actuacions per combatre el canvi climàtic, promoure l’economia circular, l’eficiència energètica i reduir l’impacte al medi. En l’àmbit social el propòsit és millorar en transparència, apostar per l’equitat tarifària i promoure el benestar laboral. Finalment, en l'apartat de governança, té un pes important la ciberseguretat. Segons Ventura, «tot el que ens ajuda la tecnologia també ens dona exposició, i per tant hem de ser molt curosos amb la prevenció d’atacs».
40 anys de la depuradora
Entre les fites destacades per Aigües de Manresa de l’exercici del 2025 també hi ha la commemoració dels 40 anys de la depuradora de Manresa, que també presta servei a Sant Joan de Vilatorrada. Segons la companyia, es tracta d’una infraestructura clau en la protecció del medi ambient i la salut pública del territori. Per celebrar aquests 40 anys es van dur a terme diverses activitats com dedicar-li un espai al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa, o unes jornades de portes obertes.
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