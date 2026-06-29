Alliberades sis víctimes de tràfic d’éssers humans en una operació amb epicentre judicial a Manresa
Una investigació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha permès desarticular dues organitzacions criminals dedicades al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual
Un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha permès desarticular dues organitzacions criminals dedicades al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, alliberar sis víctimes i detenir 23 persones. El procediment judicial ha estat dirigit pel Tribunal d'Instància, Secció de Violència de Gènere, Plaça 1 de Manresa, que també ha ordenat l'ingrés a presó provisional sense fiança dels vuit principals investigats.
L'operació, desenvolupada el 17 de juny, va comportar 16 entrades i escorcolls en diversos municipis catalans, entre els quals Manresa, així com actuacions a Madrid i Jaén. Els investigadors van intervenir més de 200.000 euros en efectiu, substàncies estupefaents, documentació d'interès per a la causa i tres vehicles d'alta gamma.
La investigació es va iniciar a finals d'octubre de 2025 després que professionals sanitaris d'un hospital de Sabadell detectessin indicis compatibles amb una possible situació de tràfic d'éssers humans. Durant la roda de premsa conjunta de Mossos i Policia Nacional s'ha lloat "el bon ull de la metgessa que va ser capaç de detectar símptomes compatibles amb el tràfic d'éssers humans", segons va destacar l’inspector Marcos Gómez del Grupo 1 de la UCRIF, posant també en valor les denúncies anònimes, que "va ser molt importants per a resoldre aquest cas". La informació, canalitzada inicialment pel Grup d'Atenció a la Víctima dels Mossos d'Esquadra, va donar lloc a la creació d'un equip conjunt d'investigació amb la Policia Nacional.
Entre ambdós cossos van detectar "dos clans, un de brasiler i un altre d'espanyol, que eren independents, però que es coordinaven perfectament. Es cedien pisos, noies i van arribar a muntar prostíbuls en comú", segons Luis Moreno, cap dels especialistes en tràfic d’éssers humans de la DIC. Les organitzacions captaven dones vulnerables als seus països d'origen mitjançant falses ofertes laborals. Es tractava de noies llatinoamericanes que un cop arribaven a l'Estat espanyol, els imposaven deutes elevats pel viatge i les obligaven a exercir la prostitució en diversos pisos gestionats per la xarxa. Les víctimes eren sotmeses a un estricte control, amb trasllats continus entre immobles i un sistema de vigilància destinat a dificultar qualsevol intent d'escapar. "Treballaven 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, en prostíbuls on hi havia una tarifa low cost: 20 euros per 10 minuts".
Durant les diligències es van identificar i protegir sis víctimes. A més, en el moment de l'operatiu es van localitzar 53 dones que exercien la prostitució als immobles investigats. Els 23 detinguts, quinze dones i vuit homes, van passar a disposició judicial el 19 de juny davant el jutjat de Manresa. La magistrada de Manresa va decretar presó provisional sense fiança per als vuit principals responsables de les organitzacions criminals i va acordar també la clausura temporal de cinc cases prostíbul on havien estat explotades les víctimes identificades.
La investigació continua oberta i els cossos policials no descarten noves detencions.
- L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
- L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
- El bomber presumptament enverinat va morir a Sant Joan de Déu de Manresa
- A presó una infermera per enverinar amb medicaments la seva parella, que era bomber, a Manresa
- Santpedor es mostra consternat pel cas d'enverinament del bomber del municipi
- És normal despertar-se diverses vegades durant la nit o pot ser un senyal que alguna cosa no va bé?
- Els samurais que es van meravellar amb Montserrat fa més de 400 anys
- Mor als 54 anys l’actriu i presentadora argentina Ernestina Pais després que un tren envestís el seu cotxe