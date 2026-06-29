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Alliberades sis víctimes de tràfic d’éssers humans en una operació amb epicentre judicial a Manresa

Una investigació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha permès desarticular dues organitzacions criminals dedicades al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual

Operació conjunta de Mossos i CNP contra el tràfic d'éssers humans per explotació sexual

Operació conjunta de Mossos i CNP contra el tràfic d'éssers humans per explotació sexual

Mossos d'Esquadra

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Eduard Font Badia

Manresa

Un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha permès desarticular dues organitzacions criminals dedicades al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, alliberar sis víctimes i detenir 23 persones. El procediment judicial ha estat dirigit pel Tribunal d'Instància, Secció de Violència de Gènere, Plaça 1 de Manresa, que també ha ordenat l'ingrés a presó provisional sense fiança dels vuit principals investigats.

L'operació, desenvolupada el 17 de juny, va comportar 16 entrades i escorcolls en diversos municipis catalans, entre els quals Manresa, així com actuacions a Madrid i Jaén. Els investigadors van intervenir més de 200.000 euros en efectiu, substàncies estupefaents, documentació d'interès per a la causa i tres vehicles d'alta gamma.

La investigació es va iniciar a finals d'octubre de 2025 després que professionals sanitaris d'un hospital de Sabadell detectessin indicis compatibles amb una possible situació de tràfic d'éssers humans. Durant la roda de premsa conjunta de Mossos i Policia Nacional s'ha lloat "el bon ull de la metgessa que va ser capaç de detectar símptomes compatibles amb el tràfic d'éssers humans", segons va destacar l’inspector Marcos Gómez del Grupo 1 de la UCRIF, posant també en valor les denúncies anònimes, que "va ser molt importants per a resoldre aquest cas". La informació, canalitzada inicialment pel Grup d'Atenció a la Víctima dels Mossos d'Esquadra, va donar lloc a la creació d'un equip conjunt d'investigació amb la Policia Nacional.

L'operatiu en l'escorcoll de Manresa

L'operatiu en l'escorcoll de Manresa / Mossos d'Esquadra

Entre ambdós cossos van detectar "dos clans, un de brasiler i un altre d'espanyol, que eren independents, però que es coordinaven perfectament. Es cedien pisos, noies i van arribar a muntar prostíbuls en comú", segons Luis Moreno, cap dels especialistes en tràfic d’éssers humans de la DIC. Les organitzacions captaven dones vulnerables als seus països d'origen mitjançant falses ofertes laborals. Es tractava de noies llatinoamericanes que un cop arribaven a l'Estat espanyol, els imposaven deutes elevats pel viatge i les obligaven a exercir la prostitució en diversos pisos gestionats per la xarxa. Les víctimes eren sotmeses a un estricte control, amb trasllats continus entre immobles i un sistema de vigilància destinat a dificultar qualsevol intent d'escapar. "Treballaven 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, en prostíbuls on hi havia una tarifa low cost: 20 euros per 10 minuts".

Durant les diligències es van identificar i protegir sis víctimes. A més, en el moment de l'operatiu es van localitzar 53 dones que exercien la prostitució als immobles investigats. Els 23 detinguts, quinze dones i vuit homes, van passar a disposició judicial el 19 de juny davant el jutjat de Manresa. La magistrada de Manresa va decretar presó provisional sense fiança per als vuit principals responsables de les organitzacions criminals i va acordar també la clausura temporal de cinc cases prostíbul on havien estat explotades les víctimes identificades.

La investigació continua oberta i els cossos policials no descarten noves detencions.

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