Emoció a Manresa en el minut de silenci per les víctimes dels terratrèmols a Veneçuela
Mig centenar de persones, entre les quals dues veneçolanes establertes a la capital del Bages que no han pogut aguantar les llàgrimes, han participat aquest migdia en la convocatòria a la plaça Major
Patricia Anderson i la seva neboda Erica Arellano Anderson, totes dues de Caracas, Veneçuela, establertes a Manresa des del 2019, no han pogut reprimir les llàgrimes en el minut de silenci celebrat aquest dilluns al migdia a la plaça Major de Manresa que ha convocat l'Ajuntament en homenatge a les víctimes dels devastadors i mortals terratrèmols a Veneçuela.
Mig centenar de persones, bàsicament membres de la corporació municipal encapçalats per l'alcalde Marc Aloy, tècnics de l'Ajuntament, i algun ciutadà que s'hi ha afegit perquè era allà en aquell moment, han participat en la convocatòria.
En un costat de la plaça hi havia la Patrícia i l'Erica, que s'han emocionat durant el minut de silenci, que ha acabat amb un aplaudiment. També hi havia Ellen Silva, que és igualment de Caracas i fa un any que resideix a Manresa. Explicava que "la meva família directa, gràcies a Déu, està bé, però tinc amics i coneguts que han desaparegut i que han perdut les seves cases. Ahir, com que hi havia hagut moltes pluges, en un estat que es diu Portuguesa hi va haver un altre incident", recordava. En concret, desbordaments i inundacions.
Coordinació amb el Fons Català de Cooperació
Aprofitant la seva presència i la dels regidors (Pere Massegú i Mariona Homs) i tècnics de cooperació i de drets socials, Aloy els ha explicat què fa en aquests casos l'Ajuntament per ajudar els països damnificats en coordinació amb el Fons Català de Cooperació perquè, ha advertit, quan hi ha desgràcies com aquesta, moltes vegades la bona voluntat de la gent per donar un cop de mà el que fa és generar ajudes que potser no són les més urgents. "Es comença a demanar, demanar i demanar, i no sempre el que es necessita és el que porta la gent. S'omplen els magatzems de roba i transportar-la allà és caríssim i no fa falta".
La tècnica Rosa de Paz els ha proposat fer una reunió per coordinar-se on puguin assistir els i les veneçolanes de Manresa interessats que, a diferència d'altres comunitats, a la capital del Bages no estan gaire coordinats entre ells. La idea, ha remarcat de Paz, és "generar alguna cosa que sigui útil". A través del Fons Català de Cooperació el que es fa és recollir diners, bàsicament, que s'envien al país damnificat des d'una contrapart de l'àmbit de les emergències que treballi allà.
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