L'equip de Bombers de la Generalitat amb membres de Manresa guanya un concurs estatal en les categories de 'Rescat' i 'Trauma'
Amb aquesta classificació viatjaran el mes de novembre a Rio de Janeiro, al Brasil, per participar al World Rescue Challenge 2026
L’equip del GRAT dels Bombers de la Generalitat, integrat per bombers dels parcs de Santa Coloma de Farners, Manresa, Terrassa i Granollers, guanyen el XX Encuentro de Rescate en Accidentes de Tráfico y Trauma que s’ha celebrat a Madrid. L’equip del GROS, format per bombers dels parcs de Cerdanyola del Vallès, Granollers i Sabadell, ha quedat en tercera posició. A més, l’equip del GROS, ha estat el guanyador del concurs en la categoria de ‘Trauma’.
Amb aquesta classificació, els equips del GRAT i del GROS viatjaran el mes de novembre a Rio de Janeiro, al Brasil, per participar, entre el 18 i el 23 de novembre, al World Rescue Challenge 2026, la trobada mundial d’equips de cossos d’emergències de tot el món.
Més enllà de la classificació general, i pel que fa a la resta de premis, en la categoria en què s’ha valorat l’equip tècnic, l’equip del GRAT i del GROS han aconseguit la primera i la segona posició respectivament. En aquest sentit, i pel que fa a les dues maniobres de rescat que s’han hagut de realitzar durant el concurs, el millor equip de la segona maniobra ha estat el GRAT. Quant a la primera maniobra, l’equip del GRAT i del GROS han quedat en segon i tercer lloc respectivament.
En la valoració que s’ha fet als comandaments, l’equip del GRAT ha quedat en segon lloc, i en la categoria de sanitari, el GROS ha aconseguit, també, la segona posició.
L’edició d’aquest any, que se celebrava a les instal·lacions del pavelló Madrid Arena, ha comptat amb la participació de 21 equips de cossos d’emergència d’arreu de l’estat espanyol. Tots els equips han hagut de realitzar tres maniobres: dues de ‘Rescat’ en accident de trànsit en què han hagut d’excarcerar dues víctimes en un temps màxim de 25 minuts, amb la participació de tots els integrants de l’equip, i una en la categoria de ‘Trauma’ en què hi han intervingut el sanitari i un altre integrant de l’equip.
Els equips del GROS i del GRAT hi ha participat en ser els dos equips millor classificats de la XXI edició del Concurs de Rescat de Trànsit dels Bombers de la Generalitat que va tenir lloc, entre el 13 i el 17 d’abril, a les instal·lacions de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
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