Les cerimònies de graduació d’UManresa reuneixen més de 2.000 persones al Kursaal
Eudald Camprubí, Ester Crusellas, Lluís Puig i Albert Llimós han estat els padrins de les promocions de graduats i titulats.
Regió7
El campus Manresa de la UVic-UCC ha celebrat un any més les cerimònies de graduació dels estudiants que han finalitzat estudis de grau i de CFGS durant el curs 2025-2026.
Els actes, que han tingut lloc els dies 25 i 26 de juny al Teatre Kursaal, han reunit més de 2.000 persones en quatre sessions que han permès celebrar la culminació de l’etapa formativa de les diferents promocions.
L’acte ha aplegat 526 estudiants, 87 dels quals han completat els estudis dels CFGS del Campus Professional: Pròtesis Dentals, Educació Infantil, Comerç Internacional i Administració i Finances. De les persones graduades en Infermeria, Fisioteràpia, Administració i Direcció d’Empreses, Mestre d’Educació Infantil, Logopèdia i Podologia, 439 han assistit a les cerimònies de graduació.
Ser crítics i triar el camí difícil
De les 108 persones que aquest any han completat la seva formació al Campus Professional UManresa, 87 van assistir a la cerimònia de graduació, apadrinada per Eudald Camprubí, cofundador de les empreses tecnològiques Iskra, Onna.com i Nuclia.com.
Camprubí, que va pronunciar la lliçó titulada “La resposta a totes les preguntes de l’univers és el 42”, va dir als nous titulats que l’única manera de trobar respostes als problemes importants és “ser extremadament crític” i anar més enllà de les respostes senzilles. En aquest sentit, va afirmar que “la crítica és l’habilitat que us portarà cap al camí que vulgueu” i els va recomanar que, davant dels reptes, triïn sempre el camí difícil, “que és el que us donarà l’aprenentatge”.
En les intervencions que van fer els alumnes en nom de les diferents promocions, tots van posar en relleu que tancaven una etapa i en començaven una de nova, i que durant la seva formació han après que “les coses no sempre surten bé a la primera i que cal constància i no rendir-se davant les adversitats”. En tots els casos, van agrair la dedicació i la paciència dels docents i el suport de les famílies. Tots van coincidir que sortien “preparats per afrontar els reptes que tenim al davant”.
Per la seva banda, l’adjunta a la direcció general de la Fundació Universitària del Bages, Sílvia Mas, va adreçar-se als nous titulats recomanant-los: “No us deixeu vèncer pel catastrofisme. Teniu un potencial enorme per contribuir a fer una societat més ètica, més justa i més humana i per marcar la diferència. Heu de creure que fer aquesta contribució és realment possible”.
La graduació del Campus Professional la va cloure la vicerectora de Territori i Compromís Social de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Carlota Riera, que va animar les noves persones titulades a “no deixar de fer-se preguntes, perquè això és el que ens fa aprendre i créixer com a professionals i com a persones”.
Valors, actitud i aprenentatge continu
La padrina de la promoció 2026 del grau en Infermeria va ser la infermera i directora de Persones a Sant Andreu Salut, Ester Crusellas; el fisioterapeuta Lluís Puig, padrí de la promoció del grau en Fisioteràpia; i Albert Llimós, exalumne d’UManresa i director comercial d’AMPANS, va apadrinar els estudiants d’ADE, Educació Infantil, Logopèdia i Podologia.
Ester Crusellas es va adreçar als graduats en Infermeria amb un missatge centrat en l’actitud i els valors amb què encarar la professió, recordant-los que «no cal fer-ho tot», però que allò que decideixin fer ha de tenir sentit i contribuir al seu creixement. També els va animar a sortir de la zona de confort —«digueu que sí!»— i a acceptar que «el camí no serà com l’imagineu», reivindicant una manera d’exercir basada en la cura i l’acompanyament, perquè «ser infermera no és només fer. És cuidar. És acompanyar. És ser-hi».
Per la seva banda, Lluís Puig va encoratjar els graduats en Fisioteràpia a afrontar aquesta nova etapa com el començament real de l’aprenentatge professional, advertint-los que «avui no acaba la vostra formació. Avui comença de veritat». Va posar èmfasi en el paper central dels pacients en aquest procés d’aprenentatge i en la necessitat d’exercir amb responsabilitat, criteri i vocació. Puig va recordar que «no tractem espatlles, genolls o columnes, tractem persones», i que el progrés professional depèn d’una millora constant: «si no millores, empitjores».
Finalment, Albert Llimós va convidar els graduats d’ADE, Educació Infantil, Logopèdia i Podologia a reflexionar sobre la seva identitat i propòsit, plantejant-los la pregunta clau: «Qui voleu ser?». Va destacar que, més enllà del coneixement, «el que determina una trajectòria professional són el caràcter i els valors», i va subratllar la importància de tenir clar el «per què» que guia les decisions. En aquest sentit, va recordar que «els valors són imprescindibles» i que l’èxit no és només arribar lluny, sinó «sentir orgull del camí que heu recorregut i de qui sou».
Els missatges dels estudiants
“Hem après a cuidar”, van dir els representants del grau en Infermeria, que van posar en relleu haver pogut practicar habilitats a través de la simulació. Per això, van afegir: “Gràcies per permetre’ns equivocar-nos i reflexionar en un entorn segur”.
La representació del grau en Fisioteràpia va destacar que, després d’aquests quatre anys, “hem après a confiar en les nostres capacitats”. Per part de les persones graduades en Logopèdia, el representant dels estudiants va agrair el model formatiu impulsat conjuntament per UManresa i la UOC, que permet l’accés als estudis universitaris a persones que, per les seves circumstàncies, tindrien moltes dificultats per accedir-hi.
La titulada que va parlar en nom dels graduats a la Facultat de Ciències Socials va assenyalar la gran qualitat humana de la promoció, una promoció que, va dir, ha estat formada per “ser bones persones i per tenir un impacte real en l’entorn”.
«Manresa i la universitat, casa vostra»
Un dels missatges repetits en els parlaments de l’alcalde de Manresa i president del patronat de la Fundació Universitària del Bages, Marc Aloy, i del rector de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), Josep Eladi Baños, va ser que tant Manresa com la universitat seran sempre “casa vostra”. Marc Aloy va demanar als nous titulats que apliquin els aprenentatges per contribuir a la millora de la societat. Per la seva banda, Josep Eladi Baños, que va aprofitar el discurs per acomiadar-se com a rector, va animar els titulats a continuar aprenent i formant-se.
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