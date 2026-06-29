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Manresa viu una nit d'estiu asfixiant amb temperatures que no han baixat dels 25 graus fins a les 3 de la matinada

La temperatura a Manresa no ha baixat dels 25ºC fins a les 3, aquesta nit

La temperatura a Manresa no ha baixat dels 25ºC fins a les 3, aquesta nit / EPC

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Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

Dormir aquesta passada nit al cor del Bages ha estat complicat sense aire condicionat o ventilador. I és que la temperatura, pròpia d'una nit tropical, no ha baixat dels 22ºC, segons les dades recollides per l'estació de Manresa de l'Agència Estatal de Meteorologia. De fet, a la mitjanit el termòmetre encara estava enfilat per sobre dels 27ºC.

La màxima d'ahir, diumenge, a la capital del Bages va ser de 37ºC, a les 16.20 h. I va costar que la temperatura baixés. A les 20 h, encara era de 31,7ºC; a les 21 h, de 31,1ºC; i a les 22 h, de 29ºC. Era el preludi d'una nit molt càlida: per sobre dels 25ºC fins a les 3 de la matinada. I la mínima, de 22,5ºC no ha arribat fins a les 7 del matí d'aquest dilluns.

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