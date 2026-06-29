El projecte de Masoveria Urbana de Càritas a Manresa ja suma 24 pisos on viuen 80 persones
Responsables de l'entitat, el propietari, els inquilins i l'Ajuntament han presentat aquest dilluns el darrer habitatge que s'ha afegit a la iniciativa, que ha permès la Meriem, el seu pare i els seus dos germans viure tranquils, per fi
El projecte de Masoveria Urbana de Càritas a Manresa és una iniciativa on totes les peces encaixen, on tothom surt guanyant. Malgrat tot, encara costa trobar propietaris que hi vulguin participar. La iniciativa de Manresa, amb 24 pisos on viuen 80 persones, és de les poques impulsades en l'àmbit català que continuen endavant. Iniciada el 2015, aquest dilluns s'ha fet la presentació d'un dels dos darrers habitatges que s'hi han afegit. Situat al carrer del General Prim, fa quinze dies que hi viuen la Meriem Belaaziz, el seu pare i els seus dos germans petits.
Un guany en tranquil·litat
La Meriem ha estudiat un cicle superior d'educació infantil i ara vol fer infermeria a la UAB enfocada a pediatria. Dedicarà l'any a fer colzes per preparar-se de cara a la selectivitat. Tenir un sostre sense haver de patir ha assegurat que li dona molta tranquil·litat per poder continuar estudiant, mentre que, fins ara, s'havien de refiar dels familiars que els acollien. El seu pare, que ha participat en les obres per fer habitable el pis juntament amb el masover de l'altre pis habilitat i el cap d'obra, lluïa un somriure d'orella a orella. Han obsequiat els assistents a la roda de premsa amb te i un pica-pica.
"Nosaltres abans no teníem una llar i havíem de viure acollits per familiars", ha explicat la jove. "Per a mi com a estudiant era difícil perquè em costava organitzar-me en els estudis. El meu pare ha buscat molt un pis per llogar, però el preu era molt alt i no el podia pagar i, gràcies a Càritas i a la Masoveria Urbana, ara tenim una llar i ens ha millorat molt la vida i puc estudiar millor, concentrar-me i centrar-me més en els meus objectius. Agraïm molt aquesta oportunitat i tota l'ajuda que hem rebut".
L'efecte comunitat
Joan Grau, director de Càritas a Manresa, ha explicat les dades del projecte de Masoveria Urbana. Ha recordat que és un programa que va posar en marxa l'arquitecte Jaume Espinal quan va estar al capdavant de Càritas. Ha destacat que ha estat un dels projectes innovadors que ha arribat a la final d'un concurs que organitza Càritas confederal. Per a Grau, "l'efecte comunitat" és el que dona valor a la iniciativa. Tenim quatre entitats implicades: el propietari que ofereix el seu pis per fer-hi la rehabilitació, els participants de Càritas que s'impliquen en la reforma d'un pis que revertirà com a lloguer social per a ells; l'Ajuntament de Manresa, que està implicat en aquest projecte des de sempre, i Càritas, amb els voluntaris, el cap d'obra, l'arquitecte...". L'entitat fa el seguiment del projecte i garanteix que les famílies que s'instal·lin als pisos siguin serioses. "No hi ha hagut problemes, durant tots aquests anys".
Ha reivindicat el projecte en un moment en què "l'habitatge social està en una situació molt greu" i ha fet una crida a "tots els propietaris que tinguin un pis buit, i que no sàpiguen rehabilitar-lo, que vinguin a Càritas i nosaltres valorarem les possibilitats que té". En concret, ara mateix, els aniria bé que n'entrés un.
El lloguer dura cinc anys amb un preu de 4 euros el m2 i se sol prorrogar, a canvi, al propietari li queda rehabilitat.
El primer, al carrer de Sant Miquel
Espinal ha informat que el model de masoveria "ja existia, però costa molt implantar-lo". El 2015 "amb l'equip de Càritas ens vam forçar a implantar aquest model. Vam anar a la Diputació, que ens el va patrocinar pel que fa a formalització legal, i vam començar amb uns habitatges al carrer de Sant Miquel de Manresa". Actualment, s'ha acabat la fase setena, que tenen durada d'entre un i dos anys.
El propietari té un habitatge que no està en condicions de llogar, que no vol dir que estigui ruïnós, i es duen a terme unes obres que, a més a més, fa la persona que hi viurà, de manera que els diners que hauria de pagar el propietari -que també posa els materials- per aquestes millores funcionen com un abonament per al lloguer. Hi ha una carència depenent de l'obra fins que el llogater comença a pagar, depenent de cada cas.
Per a l'arquitecte, el factor social de la Masoveria Urbana és un element bàsic que el diferencia de projectes semblants lligats a plans ocupacionals que, quan finalitza el programa, s'acaben. "Nosaltres som dels que tenim més continuïtat. Poder dir que fa onze anys que hi estem treballant ens enorgulleix".
La majoria de famílies es poden regularitzar i, quan s'acaben els contractes, "els propietaris els solen renovar. Hi ha vegades al mateix preu o a preu de mercat, i les famílies s'hi poden mantenir".
El paper fonamental del cap d'obres
Alfons Sort, arquitecte de Càritas i tècnic responsable del projecte, ha destacat que la masoveria fa anys que existeix i està recollida. L'ha definit com "un pagament en espècies" que, en el cas de Càritas, té una finalitat social. Per a ell, un dels èxits del projecte és que "els masovers són els que fan les obres, que generen una carència de lloguer que durant els cinc-set anys que duri el contracte hi haurà un temps que no pagaran". També ha posat en relleu el paper dels caps d'obres, "un manetes que sap fer de tot que guia tots aquests treballs". No són grans intervencions perquè no és l'objectiu.
Domènec Selves, propietari del pis, ha explicat què el va portar a trucar a la porta de Càritas. "Pisos com aquest que t'arriben per herència hi ha vegades que són més un problema que un gran negoci. En el meu cas, jo visc a Igualada i el projecte, a banda de tenir aquesta sensibilitat social, et facilita molt tot el que és la gestió d'unes a obres, el projecte, el seguiment... És còmode. A mi el tema de fer unes obres se'm feia una muntanya i amb aquest sistema es va convertir en un tema molt fàcil". Va trobar el projecte a la pàgina web de l'Ajuntament i li van facilitar el contacte amb Càritas. Selvas és propietari de tot l'edifici i el pis de la masoveria és on vivien els seus pares i on va viure ell quan era un infant. "Quan es va fer gran la mare va quedar abandonat". Ja no.
A la presentació també han intervingut el regidor d'Habitatge, Jesús Alonso, i l'alcalde Marc Aloy.
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