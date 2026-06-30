El CAE renova l’oferta d’activitats extraescolars per al proper curs escolar
La proposta inclou activitats educatives, esportives, culturals i de lleure, així com serveis de gestió integral per a centres i associacions de famílies activitats
Regió7
El CAE ha publicat el nou catàleg d’activitats extraescolars per al curs 2026-2027, una proposta, creada per la Xarranca, adreçada a centres educatius, associacions de famílies i comunitats educatives que vulguin complementar el projecte educatiu dels seus centres amb activitats de qualitat fora de l’horari lectiu.
Segons l'entitat, el nou catàleg recull una àmplia oferta d’activitats pensades per afavorir el desenvolupament personal, social i educatiu d’infants i joves, tot apostant per una mirada educativa integral basada en el joc, l’aprenentatge, la creativitat i la participació.
La proposta inclou activitats de diferents àmbits, entre les quals destaquen:
• activitats educatives, esportives i culturals
• tallers artístics i creatius
• activitats de reforç educatiu i idiomes
• propostes de lleure educatiu i dinamització grupal
• activitats adaptades a diferents etapes educatives, des d’infantil fins a secundària, i necessitats dels centres.
Més enllà de les activitats, el CAE també ofereix a escoles i associacions de famílies un servei integral d’acompanyament en la gestió d’extraescolars, que inclou suport en l’organització, coordinació, gestió administrativa i selecció dels equips educatius.
Amb aquesta nova edició del catàleg, el CAE reforça el seu compromís amb les comunitats educatives del territori i continua apostant per generar espais educatius de qualitat que contribueixin al creixement integral d’infants i joves també fora de l’aula, comenta la mateixa entitat.
El nou catàleg ja es pot consultar i està disponible per a tots aquells centres educatius i entitats interessades a planificar les activitats del pròxim curs. Es pot consultar a la pàgina web del centre.
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