Concentració de protesta per la detenció de tres activistes de Revoltes de la Terra al polígon dels Trullols de Manresa
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut tres persones en el dispositiu per les accions de sabotatge contra ICL
Una quarantena de persones talla des de dos quarts de set de la tarda l'avinguda dels Països Catalans davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Manresa en protesta per la detenció de tres activistes de Revoltes de la Terra per les accions de sabotatge contra ICL. La protesta ha complicat el trànsit durant una bona estona aquesta tarda a l'accés al polígon dels Trullols des de la C-55.
Els concentrats, han fet un parlament reivindicant les accions del mes d'abril i criticant una justícia "que no va fer res per salvar el riu i que ara s'activa per protegir l'empresa que el contamina". Han explicat també què han arribat algunes multes a activistes per raons que "res tenien a veure amb la protesta". Han asseverat que "Israel es troba al darrera de l'empresa què gestiona les mines del Bages, i la manera com aquest estat ha estat atacant Palestina". Com a acte de protesta, han fet un tall de carretera a l'alçada de la rotonda del monument a la Pau, a la vista dels cotxes que eren desviats cap a la BV-1225.
La concentració s'ha produït arran de les tres primeres detencions pels sabotatges que va patir ICL i algunes poblacions del Bages en el marc de les protestes de Revoltes de la Terra. Els Mossos i la Guàrdia Civil han desplegat avui un dispositiu contra alguns dels activistes acusats d'haver participat en alguna d'aquestes accions el passat mes d'abril.
Fonts oficials han confirmat que s'ha desplegat aquest dispositiu a diferents punts de Catalunya, principalment Barcelona i l'Hospitalet. En total, hi ha hagut tres detinguts, dos homes i una dona d'entre 32 i 39 anys. Segons aquestes informacions, els detinguts haurien estat traslladats a la comissaria de Manresa dels Mossos d'Esquadra. Per aquest motiu, des de les xarxes de Revoltes de la Terra s'ha convocat a una protesta davant la comissaria dels Mossos per aquesta mateixa tarda.
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