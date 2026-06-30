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La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana busca voluntaris per guiar grups de conversa en català

La crida a l'àmbit de la Catalunya Central té per objectiu ampliar el programa Xerrem, que fa 18 anys que acompanya nous parlants amb una metodologia pròpia

Grup de conversa en català de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana

Grup de conversa en català de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana / CAL

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Regió7

Manresa

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) fa una crida a persones voluntàries de la Catalunya Central disposades a guiar grups de conversa en català per a persones que no parlen la llengua o que encara no la poden fer servir amb fluïdesa. L’objectiu és ampliar el programa Xerrem al territori, una iniciativa de conversa setmanal, oberta i gratuïta que facilita l’aprenentatge oral del català i contribueix a reforçar-ne l’ús social

La CAL recorda que cada vegada hi ha més persones que volen aprendre català, però que l’oferta formativa i els espais de pràctica sovint no són suficients ni prou accessibles. En aquest context, els grups de conversa són una eina útil i propera per crear oportunitats reals d’ús de la llengua, afavorir la cohesió social i incorporar nous parlants. 

“Si et preocupa el futur del català, ajuda’ns a multiplicar-ne els parlants”, és la crida que fa l’entitat a totes aquelles persones que vulguin dedicar una estona a la setmana a acompanyar nous parlants en un entorn acollidor i informal. 

Materials segons els nivells

El programa Xerrem promou grups de conversa en català guiats per persones voluntàries, amb una metodologia pròpia, testada i perfeccionada al llarg de 18 anys. Les sessions es fan en grup, amb materials adaptats als diferents nivells de coneixement de la llengua, i tenen com a objectiu principal millorar la competència oral bàsica dels participants. 

Més enllà de l’aprenentatge lingüístic, el projecte també fomenta la cohesió social, el diàleg intercultural, el coneixement i l’estima del país, l’apoderament personal de les persones participants i l’enfortiment de les entitats i equipaments que acullen els grups. 

No cal ser docent

La CAL fa una crida a les persones que vulguin contribuir activament a l’aprenentatge del català i a la cohesió social de la comarca perquè s’animin a fer de voluntàries en un grup Xerrem. No cal ser docent: el projecte ofereix metodologia, materials i acompanyament perquè qualsevol persona amb ganes de fer créixer l’ús del català pugui ajudar a crear nous espais de conversa. 

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Les persones interessades a participar-hi com a voluntàries, o bé les entitats i equipaments que vulguin acollir un grup Xerrem, poden posar-se en contacte amb la CAL per rebre més informació, al correu xerrem@cal.cat  

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