Un incendi fa desallotjar els veïns d'un habitatge al carrer Nou de Valldaura de Manresa
El foc, que es va originar en un garatge que serveix de magatzem, va obligar a tallar la circulació del carrer
Un incendi va obligar desallotjar els veïns d'un immoble al carrer Nou de Valldaura de Manresa. Els veïns van alertar minuts abans de les 10 de la nit que sortia fum del garatge de l'edifici del número 9. En arribar, la Guàrdia Urbana de Manresa va demanar als veïns que sortissin de l'edifici, i quan van arribar els Bombers, amb 4 dotacions, van procedir a acabar d'extingir un foc que cremava entre els objectes guardats a l'interior del garatge, d'uns 70 metres quadrats.
Les flames van afectar objectes emmagatzemats i no van arribar a propagar-se a la resta del magatzem ni a l'edifici. Mentre van durar les tasques d'extinció i de ventilació de la zona afectada, el carrer Nou de Valldaura va estar tallat al trànsit entre Jorbetes i Bruc. El servei es va donar per finalitzat poc després de tres quarts d'onze de la nit.
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