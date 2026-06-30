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L'avinguda de les Bases de Manresa guanyarà un nou pas de vianants semaforitzat

Les obres comencen aquest dimarts amb una durada prevista de tres setmanes

La nova senyalització estarà situada a l’altura dels carrers de Pere Vilella i de Guifré el Pelós

Punt on s'habilita el nou pas de vianants semaforitzat a l'avinguda de les Bases de Manresa

Punt on s'habilita el nou pas de vianants semaforitzat a l'avinguda de les Bases de Manresa / ICGC

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Regió7/G.C.

Manresa

Aquest dimarts, 30 de juny, s'iniciaran els treballs de millora de la seguretat viària amb la instal·lació d'un nou pas de vianants semaforitzat a l'avinguda de les Bases de Manresa, a l'altura dels carrers de Pere Vilella i de Guifré el Pelós.

A causa d'aquestes obres, es preveu l'ocupació d'una part de la calçada, tot i que es mantindrà el doble sentit de circulació.

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L'Ajuntament informa que està previst que els treballs durin aproximadament tres setmanes.

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