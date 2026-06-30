Retencions a la C-25, a Manresa, per un accident
El sinistre ha tingut lloc cap a 2/4 de 9, a l'altura de l'accés a l'avinguda Universitària
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
- L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
- Santpedor es mostra consternat pel cas d'enverinament del bomber del municipi
- El pastor de la Cerdanya Armand Flaujat denuncia que li han matat dos gossos per robar-li ovelles al Baix Camp
- El més llegit del juny: del bisbe Novell al noi de les PAU del 2024
- L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
- L’home enverinat per la seva parella a Manresa era el bomber Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
- La família Sobrerroca dona plaques de carrers de Manresa retirades pels franquistes
- Alliberades sis víctimes de tràfic d’éssers humans en una operació amb epicentre judicial a Manresa