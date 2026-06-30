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Retencions a la C-25, a Manresa, per un accident

El sinistre ha tingut lloc cap a 2/4 de 9, a l'altura de l'accés a l'avinguda Universitària

Imatge d'arxiu d'un accident

Imatge d'arxiu d'un accident / Mossos d'Esquadra

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Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

Un accident a la C-25, a Manresa, provoca un quilòmetre de retenció en sentit Girona, segons el Servei Català de Trànsit. El sinistre ha tingut lloc poc abans de 2/4 de 9 del matí, entre els punts quilomètrics 134 i 133 (a l'altura de la sortida de l'avinguda Universitària). Hi ha un carril obert.

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Retencions a la C-25, a Manresa, per un accident

Retencions a la C-25, a Manresa, per un accident

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