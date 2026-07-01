Els esplugabous de Manresa passen l'estiu a prop de París
Un seguiment amb GPS mostra el viatge de més de mil quilòmetres que realitzen durant els mesos de calor
L'informe de Seguiment biològic del Parc del Cardener estudia un grup d'uns dos-cents exemplars d'esplugabous establerts a Manresa, a prop de la fàbrica dels Panyos. Quedava per respondre la pregunta de la destinació de la seva migració estival i la instal·lació d'un GPS de seguiment en un dels exemplars ha revelat que la calor se la fan passar volant més de mil quilòmetres fins a París, tot i que aquests dies la capital francesa no és precisament un refugi climàtic.
L'estudi del biòleg Marc Illa, contractat per l'Ajuntament, detalla que a finals de març va anar de Manresa cap a Lleida, on va passar uns quants dies. El 4 d'abril, es va envolar a les 9 del vespre i va arribar a la primera parada que va fer a França 9 hores després (a les 6 del matí), després de recórrer més de 300 quilòmetres sense parar.
Va volar 9 hores seguides per fer 300 quilòmetres i arribar a França després d'agafar altura per poder passar les muntanyes nevades del nord d'Andorra
El seguiment detalla que a Andorra no va arribar a parar, però entre mitjanit i la 1 de la matinada va estar agafant altura per poder passar les muntanyes nevades del nord d'Andorra. Va acostar-se fins a tocar de París i va retrocedir fins a Donzy, on sembla que s'ha quedat a passar l'estiu. Els esplugabous acostumen a migrar en grup.
Fa uns anys que a Manresa es té identificada la colònia d'esplugabous que passa l'hivern a la ciutat (entre octubre i febrer aproximadament) i dorm a la vora de la fàbrica dels Panyos. Cada dia, quan comença a fer-se fosc, paren en uns pollancres que hi ha al davant de la fàbrica dels Panyos, a l'altra banda del riu i hi passen la nit. De seguida que clareja, aixequen el vol.
Seguiment científic
Passen l'hivern a Manresa, però no se sabia on anaven a l'estiu. Per això, l'any passat va sortir la idea de posar un GPS a un d'aquests esplugabous, per poder saber quins hàbits tenien a l'entorn de la ciutat, i també per conèixer què feien quan marxaven de Manresa a inicis de primavera.
Per poder fer aquest projecte, l’Ajuntament de Manresa ha rebut un ajut de l'Agència Catalana de l'Aigua que permetia fer seguiments científics i educació ambiental. La voluntat de l’Ajuntament és oferir a les escoles un taller per conèixer els esplugabous, la seva expansió pel món i poder-ne seguir la ruta gràcies al GPS.
Donzy és una població situada a la regió de Borgonya. La seva rica xarxa fluvial, protagonitzada pel riu Nohain i la Talvanne, va impulsar el seu passat industrial i moliner, i li va valdre el sobrenom de "Petita Venècia".
L'esplugabous Bubulcus ibis té un nom que prové del costum de seguir els ramats de bous o altres animals domèstics per alimentar-se dels insectes i petits invertebrats que aquests aixequen al caminar. És una espècie molt gregària que sol moure's i dormir en grans estols. A Catalunya és un ocell comú i en expansió. Es pot trobar de forma abundant durant tot l'any (com a nidificant i hivernant) a llocs com el delta de l'Ebre, a més de ser un migrador freqüent per tot el territori. Els esplugabous viuen lligats a l'aigua per a la reproducció i el descans, però s'alimenten principalment en zones terrestres
L'informe de Seguiment biològic del Parc del Cardener destaca la importància de la zona pel que fa a punt de dormidor per a diferents espècies d’ocells. Destaca especialment el grup d’esplugabous Bubulcus ibis, d’uns 260 exemplars, que utilitza principalment les canyes i alguns arbres de ribera entre el Congost i els Panyos.
Aquest grup d’esplugabous, estrictament hivernant a la comarca del Bages, es considerava que provenia de França, extrem que ara sembla confirmar-se. Hivernen al Bages explotant diversos recursos puntuals, com els camps acabats de llaurar, els pocs ramats de bestiar de cabres i ovelles que encara pasturen el Pla de Bages, rotondes o zones amb vegetació baixa on buscar cucs, i sobretot, escorxadors o zones industrials. La ubicació del dormidor hivernal d’esplugabous, l’únic de la comarca, ha anat canviant molt al llarg dels darrers 15 anys, però sempre amb una tendència elevada a situar-se al tram del Cardener entre el pont de la C-25 de Sant Joan de Vilatorrada i el Congost.
A la mateixa zona, s’hi troba un dormidor important de garses Pica pica, amb un mínim de 45 exemplars, un dormidor d’aproximadament 50 estornells vulgars / negres Sturnus vulgaris/unicolor i també un dormidor d’almenys 65 cotorres de Kramer Psittacula krameri.
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