Els tres detinguts per les destrosses a la via del tren de la potassa passen a disposició judicial a Manresa
Els Mossos d'Esquadra han traslladat els tres arrestats als jutjats de Manresa, on s'enfronten a càrrecs per danys i pertinença a grup criminal
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Manresa
Els tres detinguts acusats de les accions contra la via del tren de la potassa ja han passat a disposició judicial. Aquest matí han estat traslladats des de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Manresa fins als jutjats de la capital del Bages.
Al davant de l'edifici judicial s'hi han concentrat una trentena de persones convocades per les xarxes de revoltes de la terra per esperar la finalització de les declaracions.
Els tres detinguts, dos homes i una dona d'entre 32 i 39 anys, estan acusats de danys, desordres públics i pertinença a grup criminal per les destrosses causades a la via del tren que porta la potassa d'ICL el dissabte 18 d'abril.
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