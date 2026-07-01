Una falsa assessoria jurídica estafa més de 13.500 euros a un home al Bages
Els Mossos han detingut una dona de 48 anys i diu que, almenys, hi ha dues persones afectades més per aquesta trama
Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa han detingut una dona de 48 anys acusada de participar en una presumpta trama que captava persones endeutades amb la promesa d'ajudar-les a cancel·lar els seus préstecs. De moment hi ha un denunciant, que hauria pagat 13.570 euros abans d'adonar-se que estava sent víctima d'una estafa, però la policia catalana assegura que almenys hi ha dos afectats més.
El 25 de juny, un home va denunciar als Mossos que havia estat víctima d’una estafa. Segons va explicar, havia fet diverses compres de productes i tenia diferents crèdits pendents. En aquest context, va rebre la trucada d’una empresa d’assessoria jurídica que li assegurava que el podia ajudar a liquidar el deute. L’empresa li va demanar un primer pagament pels serveis i li va formalitzar un contracte amb el compromís de cancel·lar els préstecs en un termini de sis mesos.
Després d’aquest primer pagament, la víctima no va tornar a tenir notícies de l’empresa ni de la suposada liquidació del deute. Poc abans que finalitzés el contracte, una segona empresa d’assessoria jurídica va contactar amb ell i li va comunicar que havia estat víctima d’una estafa. Així mateix, es van oferir a ajudar-lo a gestionar els pagaments pendents.
Durant les següents setmanes, la víctima va fer diversos pagaments a aquesta segona empresa per un import total de 13.570 euros. En un determinat moment, els presumptes estafadors li van demanar quantitats molt elevades, fet que va fer sospitar a la víctima i finalment va decidir denunciar els fets.
Els mossos van iniciar una investigació en què tot apunta que l’empresa venedora dels productes i les dues empreses d’assessoria jurídica actuaven de manera coordinada, i que les persones que hi treballaven estaven relacionades entre elles.
El 28 de juny, els agents van detenir una treballadora d’una de les suposades empreses d’assessoria jurídica com a presumpta autora d’un delicte d’estafa i ahir va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.
En el moment de la detenció, la dona portava 14.100 euros en efectiu. Posteriorment, els investigadors van poder relacionar aquests diners amb dues víctimes més. La investigació continua oberta amb l’objectiu d’identificar i localitzar la resta de persones implicades.
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