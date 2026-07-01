La Festa del Tomàquet del Bages arriba al desè aniversari brindant amb el vi de la DO Pla de Bages
Els vins elaborats a les comarques del Bages i part del Moianès seran el producte convidat d’aquesta edició, que tindrà lloc del 20 al 26 de juliol a Manresa
El sopar i el mercat del tomàquet no faltaran al programa, que inclourà una vintena de propostes
Regió7
La Festa del Tomàquet del Bages arriba aquest any a la desena edició i, per celebrar-ho, els vins de la DO Pla de Bages es convertiran en el producte convidat i estaran presents de forma transversal en el programa. L'esdeveniment té com a objectiu principal reivindicar el tomàquet del Bages com a patrimoni gastronòmic, la pagesia local i el producte de proximitat i km 0 de la comarca.
La festa comptarà un any més amb Sopar del Tomàquet de dijous, que es farà al claustre del Museu del Barroc de Catalunya, i amb el Mercat del Tomàquet al passeig de Pere III de dissabte, que es converteix en una bona oportunitat per comprar aquest producte local i participar en tallers i tasts.
La programació inclou també jornades sobre el tomàquet, mostres de cuina i rutes guiades per gaudir de l’entorn de regadiu i conèixer els productors locals. En aquesta edició, també prendran força les activitats relacionades amb el vi de la DO Pla de Bages.
Tots els actes de la festa es poden consultar a la pàgina web de la Festa del Tomàquet, on també hi ha enllaços per inscriure’s a les activitats.
El programa també es pot consultar en aquest enllaç.
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