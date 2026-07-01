El govern de Manresa replica Junts que la imatge que ha difós d'una persona dormint al carrer "no és habitual de la ciutat"
El partit d'oposició havia denunciat públicament que un ciutadà havia passat la nit en un sofà "davant la mirada de tothom i a pocs metres d’un dels principals equipaments de seguretat de la ciutat"
El govern de Manresa ha replicat el grup municipal de Junts després que fes pública la imatge d'una persona dormint al carrer en un sofà al passeig de la República. A la pregunta formulada per Junts si aquesta és la “Manresa ben parida” que defensa el govern tripartit, ERC, PSC i Impulsem han respost que "es tracta d’una anècdota: des d’ahir al vespre, hi havia un sofà al carrer que s’havia de recollir. Avui, ha quedat recollit pel servei de recollida de voluminosos, en concret a 2/4 de 3 del migdia".
Ha afegit que imatges com aquesta "no són habituals de la ciutat".
Al mig del carrer
Aquesta ha estat la resposta a la pregunta pública de Junts sobre si el govern tripartit "considera normal que una persona dormi en un sofà al mig del carrer, a escassos 80 metres de la Comissaria de la Policia Local". Segons Junts, la imatge, captada aquest matí al centre de la ciutat, "és una mostra més d’una realitat que cada vegada és més visible i que el govern municipal sembla haver normalitzat".
Junts afirmava que més enllà de les circumstàncies personals de la persona que apareix a la fotografia —que Junts Manresa no coneix i respecta absolutament—, el que considera que resulta preocupant és la situació que evidencia aquesta escena: la distància existent entre el relat que construeixen ERC, PSC i Impulsem i la realitat que molts ciutadans veuen cada dia als carrers.
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