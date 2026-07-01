El Grup Sardanista Dintre el Bosc serà l'entitat administradora de la Festa de la Llum 2027
Enguany està celebrant el 75è aniversari de la fundació de la Colla Sardanista i els 45 anys del Grup Sardanista
Regió7
El plenari de l’Associació de la Misteriosa Llum ha anunciat que l’entitat encarregada d'organitzar la Festa de la Llum l’any vinent serà el Grup Sardanista Dintre el Bosc, que enguany està celebrant el 75è aniversari de la fundació de la Colla Sardanista i els 45 anys del Grup Sardanista.
El plenari de l’Associació Misteriosa Llum, celebrat al Centre Cultural el Casino, presidit per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy i Guàrdia, ha acordat que el Grup Sardanista Dintre el Bosc serà l’entitat que administrarà la Festa de la Llum 2027, agafant el relleu de Foto Art Manresa, que ha estat l’entitat administradora aquest any. El Grup Sardanista Dintre el Bosc és una entitat que es dedica a promoure la cultura catalana, especialment la sardana, mitjançant activitats culturals i intercanvis amb altres associacions.
La Festa de la Llum –distingida com a Tresor del Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya i Andorra, des de l’any 2009; i Patrimoni Festiu de Catalunya, des de l’any 2015- se celebra cada any el 21 de febrer i és organitzada per l’Ajuntament de Manresa i l’entitat administradora, que es nomena cada any amb la voluntat d’enriquir la festa i fer-la més diversa, plural i oberta. Per la seva part, l’Associació Misteriosa Llum és l’entitat que vetlla pel manteniment de la Festa, els seus valors i la seva continuïtat.
Les funcions de l’entitat administradora de la Llum són proposar la persona que pronunciarà el pregó, proposar la inclusió al programa d’un acte propi amb significació i rellevància especial, i participar en l’organització de diversos aspectes de la celebració, en coordinació amb l’Ajuntament, l’Associació Misteriosa Llum i la resta d’entitats que organitzen alguns dels actes festius.
La tria de l’entitat administradora se sol fer amb motiu d’alguna efemèride que celebri l’entitat, com ara un aniversari. El fet d’administrar la Llum també representa per a la mateixa entitat una significació i una plataforma de coneixement entre la ciutadania.
L’entitat
El 8 de juliol de 1951, un grup de joves de Manresa va assistir a l’aplec d’orfeons que es va celebrar a Montserrat. Allà, es va interpretar la sardana "Dintre el Bosc", composta per Antoni Pérez Moya, i amb aquest nom va néixer la colla sardanista manresana. La colla va començar a assajar al Parc de la Piscina i va debutar al maig de 1952 al concurs de Granollers, amb Jaume Baraldés com a primer capdanser. Va estar activa fins al novembre de 1971, participant en nombrosos concursos tant a Catalunya com a la Catalunya Nord.
Una dècada després, un homenatge pòstum al mestre Francesc Juanola, que va reunir exdansaires dels anys 50 i 60, va ser l'espurna per al naixement de l’actual Grup Sardanista Dintre el Bosc, al maig de 1981. Per tant, enguany se celebren els 75 anys de la Colla Dintre el Bosc i els 45 anys del Grup Sardanista Dintre el Bosc.
La junta directiva del Grup Sardanista Dintre el Bosc està presidida per Montserrat Sala Montaner. L’entitat està formada per quatre colles: Dintre el Bosc (grans), Arrels de Dintre el Bosc (veterans), Brots de Dintre el Bosc (juvenils) i Barrufets de Dintre el Bosc (infantils). A més, el grup sardanista compta amb una coral i un grup de caminades, i forma part de .Manresa (punt Manresa). Aquest és un projecte impulsat per l’Agrupació Cultural del Bages, el Grup Sardanista Dintre el Bosc, el Casal Cultural Dansaires Manresans i la Colla Sardanista Manresa Dansa per oferir concerts i ballades a la ciutat.
El Grup Sardanista Dintre el Bosc va ser l’entitat administradora de la Festa de la Llum l’any 1992, coincidint amb el seu 40è aniversari. Entre les seves activitats destacades actuals, les colles del Grup ballen una sardana d’exhibició cada any en l’acte institucional de l’Onze de Setembre i organitzen un taller de sardanes per la Festa Major. La colla de veterans, Arrels de Dintre el Bosc, ha guanyat 14 vegades els Campionats de Catalunya. Cal recordar també que els grups que formen part de .Manresa (punt Manresa) van organitzar la Capitalitat de la Sardana 2024.
Entre els objectius presents i futurs, l’entitat treballa per impulsar els valors de la innovació i el foment de la cultura popular entre els nous públics, mantenint el màxim respecte per la tradició.
Sònia Díaz Casado, nova presidenta de l’Associació Misteriosa Llum
Enguany, Sònia Díaz Casado assumeix el càrrec de nova presidenta de l’Associació Misteriosa Llum, succeint Josep Guardiola Tobella, qui romandrà a la junta com a vocal. La direcció de l’Associació, que treballa per preservar la Festa de la Llum i els seus valors, es completa amb Iolanda Piñero Escudé, com a tresorera, i Marc Bernadich Màrquez, com a secretari.
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