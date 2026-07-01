Junts Manresa es pregunta si aquesta és la “Manresa ben parida” que defensa el govern tripartit
El partit d'oposició lamenta la distància existent entre el relat que construeixen ERC, PSC i Impulsem i la realitat que molts ciutadans veuen cada dia als carrers
Regió7
El Grup Municipal de Junts Manresa es pregunta si el govern tripartit considera normal que una persona dormi en un sofà al mig del carrer, a escassos 80 metres de la Comissaria de la Policia Local. Segons Junts, la imatge, captada aquest matí al centre de la ciutat, "és una mostra més d’una realitat que cada vegada és més visible i que el govern municipal sembla haver normalitzat".
Més enllà de les circumstàncies personals de la persona que apareix a la fotografia —que Junts Manresa no coneix i respecta absolutament—, el que considera que resulta preocupant és la situació que evidencia aquesta escena. "Una ciutat no pot resignar-se a convertir en habituals imatges com aquesta sense preguntar-se què està fallant", afirma.
Segons Junts, mentre el govern municipal continua impulsant campanyes institucionals sota l’eslògan de la “Manresa ben parida”, "la realitat als carrers ofereix una imatge molt diferent". Junts Manresa considera que un govern responsable no pot limitar-se a construir un relat optimista mentre augmenta la percepció de degradació de l’espai públic i es fan evidents situacions de vulnerabilitat social.
A pocs metres d’un dels principals equipaments de seguretat
Per aquest motiu, el grup municipal es pregunta si aquesta és la ciutat que el govern vol presentar als manresans i als visitants, i si considera acceptable que una persona passi la nit al carrer, davant la mirada de tothom, a pocs metres d’un dels principals equipaments de seguretat de la ciutat.
Junts Manresa reclama al govern municipal que abandoni l’autocomplaença i afronti aquesta realitat amb serietat. "La ciutat necessita polítiques socials eficaces que atenguin les persones en situació de vulnerabilitat, però també una actuació decidida per preservar l’espai públic i evitar que aquestes situacions acabin normalitzant-se", diu.
“La millor política social és aquella que impedeix que una persona dormi al carrer. I la millor manera de cuidar l’espai públic és no mirar cap a una altra banda quan aquestes situacions es produeixen”, assenyalen des de Junts Manresa.
El grup municipal considera que la fotografia posa de manifest la distància existent entre el relat que construeix el govern d'ERC, PSC i Impulsem i la realitat que molts ciutadans veuen cada dia als carrers de Manresa, i insta l’executiu municipal a actuar amb més responsabilitat, més eficàcia i menys propaganda.
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