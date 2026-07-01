L’estudi per a la creació de més piscines públiques a Manresa no obté cap resultat
El ple de l’Ajuntament va aprovar fa 2 anys una moció que contemplava la realització d’un anàlisi de viabilitat de nous equipaments
Es manté la peregrinació ciutadana cap a instal·lacions de l’entorn
Dos anys després que el ple de l’Ajuntament aprovés la moció presentada per Fem Manresa sobre la creació de noves piscines públiques que incloïa realitzar un estudi de viabilitat, el grup municipal va tornar a portar el tema al ple. I la resposta del govern va deixar clar que es manté el dèficit que la capital del Bages té en aquesta qüestió, tal com ha estat històricament: amb la peregrinació de ciutadans cap a instal·lacions de l’entorn.
La moció també comprometia l’Ajuntament a impulsar un procés participatiu amb la ciutadania i les entitats vinculades al medi aquàtic. Per això Fem Manresa preguntava a l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem si s’havia iniciat l’estudi de viabilitat per a la creació de noves piscines públiques a la ciutat i, en cas afirmatiu, en quin estat es troba actualment i quines ubicacions s’estan valorant.
Concretava quin era el calendari previst per a la finalització i presentació pública de l’estudi de viabilitat i si s’havia realitzat alguna estimació econòmica sobre la inversió necessària per a la construcció de noves piscines públiques. En cas afirmatiu, quines eren les principals conclusions. També, quines actuacions s’han dut a terme o es preveuen dur a terme per ampliar la capacitat de les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella i millorar-ne les instal·lacions.
La resposta la va donar el regidor d’Esports i Salut, Anjo Valentí, que va posar en valor en la seva intervenció el Pla de Xoc d’Equipaments Esportius, de 9,4 milions, que centrat a les piscines municipals contempla una inversió de més de 3 milions d’euros que, entre d’altres millores, permetran fer servir la piscina exterior també a l’hivern, gràcies a una nova coberta i la climatització. Així que «guanyarem més usos a l’hivern d’una piscina que fora de l’estiu no es podia utilitzar», va dir.
Valentí va subratllar l’elevat volum d’inversió «després d’anys de poca inversió en manteniment a les piscines municipals».
Pel que fa a la pregunta concreta sobre l’estudi de viabilitat, el regidor d’Esports i Salut va respondre que se’n va fer un per crear l’equipament al sector del parc de l’Agulla, «però el procés participatiu va ser contrari a la localització de piscines públiques a la zona i, per tant, es va descartar».
Va afegir que Aigües de Manresa «té pendent d’acabar de treballar un pla director per estudiar també possibles ampliacions de la zona de les piscines. Ho té sobre la taula i no està finalitzat».
Valentí va dir que «esperem que la nova piscina climatitzada estigui ja en funcionament l’any que ve» i, a banda d’aquestes inversions, «estudiarem també altres possibles ampliacions de la zona de lleure que hi ha actualment a la zona exterior».
La regidora de Fem Gemma Boix va insistir si el que estava dient el govern era que «ara mateix no tenim res. No hi ha cap ubicació estudiada perquè hi pugui anar una piscina recreativa o més d’una a Manresa. És així?». I va demanar aclariment sobre la referència que havia fet el govern a un procés participatiu del qual no tenien constància.
Propietaris en contra
La resposta del regidor d’Esports i Salut va ser que s’havia fet «una consulta als diversos propietaris de terrenys que hi ha al parc de l’Agulla i la majoria es van mostrar en contra».
Sobre les alternatives va respondre a Fem que «ja sabeu els espais que tenim a Manresa. Tenim la zona del Congost que està afectada per altres inversions que tenim previstes, com el nou pavelló, però podríem buscar localitzacions, però s’ha d’estudiar bé».
També hi ha la zona del Cal Gravat, «però no tenim més àrees a no ser que en un futur es pogués reformular el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), requalificar altres llocs i poder fer una piscina d’estiu, en aquest cas de lleure».
El grup municipal de Fem no va considerar que el govern hagués respost adequadament les preguntes, però després d’un primer torn de repreguntes no es podia fer un segon.
Inversió històrica
El Pla de Millora d’Equipaments Esportius Municipals compta amb una inversió històrica de 9,4 milions d’euros. Inclou equipaments que es milloraran o renovaran amb ajuts de la Generalitat, la Diputació, Fons Europeus i l’Ajuntament, que aporta 6 milions, sumant tots els projectes. Els equipaments més beneficiats són els de la Zona del Congost, les Piscines Municipals i l’Ateneu Les Bases.
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