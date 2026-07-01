El Nou Congost serà amfitrió d'una vetllada amb cinc combats professionals i un campionat d'Espanya
La boxejadora manresana Melania Sorroche protagonitza la vetllada al Nou Congost amb el seu retorn a casa després de guanyar el Campionat d'Espanya
Regió 7
El pavelló del Nou Congost serà amfitrió de quatre combats de boxa professional i un Campionat d'Espanya de kick-boxing, on la manresana Melania Sorroche torna a la capital del Bages després de guanyar el Campionat d'Espanya, Joel Banderas torna juntament amb Alex Leautaud, i Jose Andrade debutarà.
El plat fort el posa la manresana Melania Sorroche, una de les boxadores més llorejades del panorama nacional. Amb catorze anys de carrera professional, un palmarès que inclou dos títols d'Europa, dues vegades aspirant mundialista i el recent Campionat d'Espanya del pes supergallo, Sorroche (21-3-2, 7 KO) torna a casa en el moment més dolç de la seva carrera. Davant tindrà a la colombiana Camila Vidal (6-5-0), rival experimentada que no ve a figurar. El combat promet la solidesa tècnica que dona l'experiència i la urgència que dona saber que no hi ha marge per a l'error.
El pes pesant també tindrà el seu moment. Alex Leautaud (4-2-1, 3 KO) es mesura al romanès Antonio Savu en un dol de la categoria més vistosa de la boxa. Els pesos pesants generen una tensió particular: cada cop se sent en tot el pavelló, i la possibilitat del nocaut roman oberta en cada assalt.
I després està el debut. José Andrade fa el salt a la boxa professional enfront del seu públic, enfrontant-se al romanès Alexandru Calin. Hi ha alguna cosa que els debuts han dels combats entre veterans no poden reproduir: la sensació d'estar veient el primer pas d'alguna cosa que podria arribar molt lluny. O l'últim. Aquesta incertesa és el seu propi espectacle.
El retorn de Joel Banderas al ring contra Bassam Laaoula tanca el bloc professional amb un nom que el públic de la zona coneix i que torna després d'un temps d'absència. Els retorns tenen el seu propi guió: hi ha alguna cosa a demostrar, i això sempre genera interès.
Fora de la boxa, la vetllada inclou la disputa del Campionat d'Espanya de kick-boxing, on Fares Cherif buscarà afegir un títol nacional al seu currículum enfrentandose a Joaou. El kick-boxing combina la tècnica de la boxa amb l'ús de cames, la qual cosa multiplica les possibilitats de cada intercanvi i manté a l'espectador en tensió constant.
La nit arrencarà a les #18:00 hores amb els combats de boxa i K1 amateur, que funcionen com el millor aperitiu possible: joves que barallen amb tot perquè encara tenen alguna cosa a demostrar. A mesura que avanci la vetllada, el nivell pujarà i l'atmosfera anirà carregant-se fins als combats estel·lars.
No fa falta ser aficionat habitual a l'esport de combat per a entendre el que ocorre en un ring. La lògica és simple i la tensió, immediata. Per això funciona fins i tot per a qui s'acosta per primera vegada: perquè el que es veu no té parany. Dues persones, un espai, cap lloc on amagar-se.
Manresa tindrà el 4 de juliol una nit de les quals no sobren en el calendari esportiu local. Quatre combats professionals en una mateixa vetllada és una oferta que poques ciutats d'aquesta grandària poden permetre's. Una oportunitat per a veure esport de veritat, de prop, amb el so del ring a pocs metres.
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