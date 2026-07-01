Un peix gat, un gardí, una carpa: infants aprenen a pescar al llac de l'Agulla
L'Agrupació de Pescadors de Manresa ha organitzat per segon any consecutiu un curs per tenir relleu a l'entitat
Des del març passat, el reglament d'activitats al parc hi prohibeix la pesca, però l'entitat informa que els deixen fer-hi tres activitats a l'any
Com tantes altres entitats, a l'Agrupació de Pescadors de Manresa, que té setanta socis i escaig, li costa trobar relleu. Per intentar capgirar aquesta situació, l'any passat va organitzar per primer cop un curs de pesca al parc de l'Agulla per a infants de 5 a 14 anys. N'hi van assistir una vintena. Aquest dimecres a la tarda han organitzat la segona edició del curs al mateix lloc. Tot i que la calor que fa aquests dies no convidava a fer activitats a l'aire lliure, al lloc on s'han posat, a pocs metres de l'entrada a tocar de l'aigua per la banda del Berenador, s'hi estava prou bé.
La diferència amb l'any passat és que el nou reglament d'activitats del parc de l’Agulla, aprovat per Aigües de Manresa i la Junta de la Séquia, que es va fer públic el març passat, hi prohibeix les activitats de pesca, amb la idea de garantir la màxima qualitat de l'aigua de boca.
El Francesco, que gaudeix anant a pescar amb el seu pare al mar i a embassaments i rius; l'Aleix, el Nacho, l'Oriol i el Jan, són els primers infants que han arribat al curset. Per fer-lo, els pares han hagut de treure una llicència de pesca obligatòriament.
Pesca sense mort
Els pescadors veterans els han proporcionat una canya de tres i de quatre metres, segons l'altura de l'aprenent, i els han ensenyat a posar el cuc a l'ham i a llançar-lo a l'aigua. Han fet pesca sense mort, de manera que, quan ha picat algun peix, han gaudit del moment i, tot seguit, li han tret l'ham de la boca i l'han tornat a l'aigua.
La cara de felicitat dels infants era proporcional a la mida del peix. Han tret un peix gat, un peix sol, un gardí i una carpa petita, entre altres. El Nacho fa cinc anys que és a l'associació. Té 15 anys i, mentre posava el cuc a l'ham tot engrescat, explicava que li agraden els peixos i que per això s'hi va apuntar. Els pares han fet fotos dels infants aguantant els exemplars que han pescat abans de retornar-los a l'aigua.
El novembre passat, l'entitat es va reunir amb l'Ajuntament i la Junta de la Sèquia. Els van fer saber la intenció de prohibir la pesca al llac de l'Agulla, però, ha assegurat Simon Concustell, el seu president, «les tres activitats que els vam dir, que és ensenyar els nens a pescar, el concurs de festa major i el concurs infantil, ens van dir que les podríem fer».
Aquesta tarda, ha passat un vigilant de la Junta de la Sèquia, però ha parlat amb els pescadors i no hi ha hagut repercussions. Al llac no hi ha cap cartell que prohibeixi la pesca i, quant a la neteja de l'aigua, al costat del pont per on entra l'aigua de la séquia surava un tros de fang amb ampolles de plàstic i pilotes de tennis al damunt que, molt bones per a la qualitat de l'aigua, no semblaven.
Fer un vedat privat de pesca
Per als pescadors, l'ideal seria fer un vedat privat de pesca al llac i que només hi puguin anar les persones de Manresa amb la llicència de pesca corresponent.
El curs ha començat amb una mica de vent, que dificultava veure on quedava el tap a l'aigua per saber on queia l'ham exactament, però "si piquen, piquen igual", ha comentat Concustell.
Carpes petites, peix sol, ablet, silur, carpa francesa, que són unes que es fan molt grans... Són algunes de les espècies que viuen al llac. Joan Luque, de l'associació, que ja hi anava a pescar quan era petit, confirmava que les espècies que hi ha actualment no tenen res a veure amb les que hi havia aleshores.
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