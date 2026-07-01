Una persona detinguda per violència de gènere a Manresa
La Guàrdia Urbana va arrestar un home aquest dimarts a tarda a la plaça Europa
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Manresa
La Guàrdia Urbana de Manresa va detenir dimarts a la tarda un home acusat d'un delicte de violència en l'àmbit de la llar. Segons ha informat l'Ajuntament de Manresa, es va rebre un avís a les 17.48 hores a la Plaça Europa.
La Guàrdia Urbana va destinar al lloc dels fets una patrulla que va treure l'home de la casa i, després d'identificar-lo, se'l va endur detingut per un presumpte delicte en l'àmbit de la llar o de violència de gènere. La víctima va ser atesa a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.
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