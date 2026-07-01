Queixes per la brutícia acumulada en carrers de la Sagrada Família de Manresa
Una veïna del barri manresà lamenta que hi ha vials molt bruts i que, malgrat les queixes que ha fet a l'Ajuntament, no hi ha hagut cap millora
L'aspecte dels carrers són la millor o la pitjor carta de presentació d'una ciutat. Si estan bruts i deixats, segons com, generen més rebuig que tenir unes voreres molt estretes o no tenir cap arbre que faci ombra, cosa que, amb aquestes calorades, cada vegada es valora més. Al barri de la Sagrada Família de Manresa una veïna ha denunciat a Regió7 la situació de deixadesa en què es troben carrers com el del Vallès, del Penedès i de l'Empordà. Explica que ja ha fet arribar queixes a l'Ajuntament, però que no han obtingut cap resposta.
Pel que mostren les imatges que ha enviat, en alguns indrets l'acumulació de brutícia fa pensar que fa temps que ningú no hi fa neteja, hi passa l'escombra o es cuida d'endreçar la vegetació que hi creix.
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