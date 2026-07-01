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Una urgència frustra la sessió fotogràfica dels Bombers amb dos nois de la Fundació Germà Tomàs Canet a Manresa

La sessió fotogràfica del calendari solidari Bombers amb causa de 2027 que s'havia de fer aquest dimarts a Vic es va haver de suspendre al poc de començar perquè els Bombers van haver d'anar a un servei urgent

En Geremy i l'Alonso jugant amb un dels gossos del Grup Caní de Rescat dels Bombers

En Geremy i l'Alonso jugant amb un dels gossos del Grup Caní de Rescat dels Bombers

Bombers de la Generalitat

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Eduard Font Badia

Manresa

En Geremy i l’Alonso, dos germans de 8 i 13 anys, acollits a la Llar Sant Joan de Déu de la Fundació Germà Tomàs Canet a Manresa, es van quedar aquest dimarts amb les ganes de seguir coneixent i jugant amb els gossos i els humans del Grup Caní de Recerca de Bombers de la Generalitat. Havien quedat per fer la novena sessió fotogràfica del calendari solidari Bombers amb causa de 2027 al Parc de Vic i per posar-se sota el focus de la Montse Argerich, fotògrafa especialitzada en retrat, fotografia documental i de viatges.

Però tot just quan havien començat, i els dos nois ja tenien "molt bon feeling" amb els animals, va arribar un avís de rescat a Sant Boi de Llobregat, i tot es va haver d'ajornar. Els gossos del Grup Caní de Recerca dels Bombers estan repartits en dues seus, a Vic i a Lleida, i aquesta sortida els tocava a ells. Ara tocarà reprogramar la sessió fotogràfica, i es buscarà una riera propera al parc, per a fer fotos amb els gossos i els nens jugant a l'aigua.

De moment, ja s'han conegut i han fet molt bona amistat, i ja es van poder fer les primeres imatges amb el Geremy i l’Alonso, i els membres del Grup Caní de Recerca de Bombers de la Generalitat, que els havien d'ensenyar com treballen en intervencions amb gossos i com estableixen un vincle molt estret amb l’animal per treballar d’una manera més efectiva i salvar vides. L’objectiu de les sessions és produir una jornada inoblidable a través de la complicitat dels infants amb els bombers i les bomberes que participen en cada cita, fent-los passar una bona estona. El fil conductor del calendari de 2027 és l’aprenentatge i les pràctiques de formació dels cossos de bombers.

En Geremy i l'Alonso, amb un dels bombers i un cadellet del Grup Caní de Recerca, fotografiats per la Montse Argerich

En Geremy i l'Alonso, amb un dels bombers i un cadellet del Grup Caní de Recerca, fotografiats per la Montse Argerich / Bombers de la Generalitat

Aquesta havia de ser la novena sessió, i tant avui com demà n'hi ha d'altres programades a punts com la Pera o Vielha. El 17 de juny passat ja se'n va fer una altra a les instal·lacions dels Bombers de la Seu d'Urgell amb un noi de Lleida.

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Els veritables protagonistes de cada trobada són la quitxalla atesa en diversos centres de Sant Joan de Déu, que col·laboren en la causa. En aquest cas, la Llar Sant Joan de Déu a Manresa és un centre residencial que acompanya famílies refugiades amb fills menors al càrrec o problemes d’exclusió social amb programes d’inclusió sociolaboral, mèdics i jurídics.

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