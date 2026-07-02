Dos incendis de contenidors en menys de vint minuts a Manresa: ja en són nou en una setmana
La capital del Bages experimenta una onada de dipòsits cremats, amb pràcticament una desena en set dies
Nous incendis de contenidors a Manresa. En menys de vint minuts, dos dipòsits han cremat en punts no gaire allunyats de la capital del Bages aquest dijous. Aquests dos nous casos se sumen a una llista cada vegada més llarga de contenidors incendiats durant l'última setmana, que ja s'enfila a nou.
El primer incendi s'ha declarat al carrer de Carrasco i Formiguera a les 14.20 h, segons han informat els Bombers de la Generalitat. En aquest cas, les flames han calcinat un contenidor d'envasos, que ha quedat visiblement afectat.
Pocs minuts després, s'ha declarat un segon incendi de característiques similars al carrer del Pujolet, a la cruïlla amb el carrer de l'Alcalde Armengou, a pocs metres del primer. Els serveis d'emergències han rebut l'avís per un contenidor de rebuig que fumejava. Cap a les 14.45 h, la mateixa dotació que havia extingit el primer foc s'hi ha desplaçat per apagar les flames del segon dipòsit. Segons les primeres informacions, cap dels dos incendis ha afectat altres elements del mobiliari urbà ni ha causat danys materials destacables.
Onada de contenidors cremats
Amb els dos d'aquest dijous, la capital del Bages ja ha registrat nou incendis d'aquest tipus en poc més d'una setmana. Els mes recents van produir-se diumenge passat, amb un marge de mitja hora. El primer va ser al carrer Barcelona, a la cruïlla amb el carrer Bruc. Mitja hora més tard ,es va declarar un segon incendi al carrer Bilbao. Només quatre minuts després, els serveis d'emergències van rebre un tercer avís per un altre contenidor en flames al passatge de la Mercè, a la cantonada amb el carrer Pont de Vilomara.
Aquest tres nous van arribar només un dia després que un altre foc en un contenidor de paper al carrer de la Séquia acabés calcinant completament un vehicle estacionat al costat. Les flames també van afectar parcialment un contenidor de vidre i van obligar a actuar els Bombers i la Policia Local per evitar que el foc es propagués.
Abans d'aquest servei, entre dijous i la matinada de dissabte, ja s'havien registrat quatre incendis més de contenidors en tres actuacions diferents: dos a la carretera de Santpedor i la carretera de Vic, i dos més al carrer dels Cintaires.
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