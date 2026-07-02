Junts acusa el Govern de condemnar Manresa a 15 anys més de mal servei de Rodalies
Exigeix a la Generalitat que recuperi els trens semidirectes entre la capital del Bages i Barcelona abans del 2040
Regió7
Junts per Manresa lamenta profundament que el nou Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040 presentat pel Govern de la Generalitat no doni una resposta immediata i concreta a una reivindicació històrica de la ciutat: la recuperació dels trens semidirectes entre Manresa i Barcelona. I que, d'aquesta forma, condemni la capital del Bages a 15 anys més de mal servei de Rodalies.
El partit d'oposició a l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem a l'Ajuntament de Manresa adverteix que la ciutat "no pot tornar a quedar atrapada en promeses a quinze anys vista". Considera que el problema no és només ferroviari sinó de país, d’equilibri territorial i de "respecte cap a una ciutat que fa massa temps que pateix una connexió lenta, poc competitiva i insuficient amb Barcelona", segons ha assegurat el cap de Junts, Ramon Bacardit.
És un problema de respecte cap a una ciutat que fa massa temps que pateix una connexió lenta, poc competitiva i insuficient amb Barcelona"
Manca de solucions
En un comunicat, Junts afirma que el Govern ha presentat un pla que fixa grans objectius per al 2040, com duplicar els usuaris del tren i arribar al milió de viatges diaris. "Però, mentre es projecten horitzons llunyans, els manresans continuen havent d’assumir trajectes massa llargs, massa parades i una manca de solucions immediates per connectar amb Barcelona en temps raonables".
No és acceptable que una ciutat com Manresa hagi d’esperar fins al 2040 per disposar d’un servei ferroviari que respongui a les necessitats reals de la gent”
Ramon Bacardit considera que “no és acceptable que una ciutat com Manresa hagi d’esperar fins al 2040 per disposar d’un servei ferroviari que respongui a les necessitats reals de la gent”. Segons Bacardit, “si fa dècades ja era possible disposar de trens que no s’aturessin a totes les estacions, i si en altres moments ja hem tingut serveis de tren semidirectes, no s’entén que ara aquesta solució es presenti com una promesa de futur i no com una prioritat immediata”.
Si fa dècades ja era possible disposar de trens que no s’aturessin a totes les estacions, i si en altres moments ja hem tingut serveis de tren semi-directes, no s’entén que ara aquesta solució es presenti com una promesa de futur i no com una prioritat immediata”
Milers d'afectats
Junts per Manresa recorda que la connexió ferroviària amb Barcelona és essencial per a milers d’estudiants, treballadors, famílies i empreses del Bages. Una ciutat amb vocació universitària, industrial, comercial i de capitalitat territorial no pot tenir una relació ferroviària amb Barcelona que penalitzi cada dia els seus ciutadans.
La connexió ferroviària amb Barcelona és essencial per a milers d’estudiants, treballadors, famílies i empreses del Bages"
"Manresa no pot ser sempre al final de la llista"
En aquest sentit, Bacardit denuncia que “Manresa no pot ser sempre al final de la llista. No podem acceptar que els grans anuncis ferroviaris passin de llarg mentre la nostra ciutat continua perdent oportunitats per culpa d’una connexió lenta i poc competitiva”.
Junts per Manresa exigeix al Govern de la Generalitat que concreti un calendari real per recuperar els semidirectes Manresa-Barcelona abans del 2030, i que no amagui aquesta reivindicació darrere d’un horitzó 2040 que queda massa lluny de les necessitats actuals de la ciutadania.
Així mateix, Junts per Manresa reclama que la Generalitat, Renfe i Adif treballin conjuntament per estudiar mesures immediates que permetin reduir el temps de trajecte, establir serveis amb menys parades en hores punta i garantir una millora efectiva de la línia R4.
Manresa i el Bages necessiten un servei ferroviari digne, ràpid i fiable. I el Govern té l’obligació de donar-hi resposta ara, no d’aquí a quinze anys"
"Lamentem la posició de silenci i tebior que ha adoptat el govern de Manresa"
En aquest sentit, afirmen lamentar "la posició de silenci i tebior que ha adoptat el govern de la ciutat davant aquest anunci, a la vegada que apuntem que el pacte a l’ombra que té ERC amb el Govern Illa, no tant sols no afavoreix Manresa – la ciutat més gran que governa ERC amb una alcaldia-, sinó que la menysté un cop més".
Des de Junts per Manresa consideren que parlar de mobilitat sostenible vol dir posar el tren al servei real de la gent. I això no es fa només amb plans, mapes i grans titulars, sinó amb decisions concretes, calendari, pressupost i voluntat política. Acaba dient que "Manresa i el Bages necessiten un servei ferroviari digne, ràpid i fiable. I el Govern té l’obligació de donar-hi resposta ara, no d’aquí a quinze anys".
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