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Manresa se solidaritza amb les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela

L’Ajuntament de Manresa se suma a la campanya del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament amb una aportació econòmica de 6.000 euros

També recomana a la ciutadania que vulgui col·laborar que prioritzi les aportacions econòmiques a les donacions i recollides de material

Imatge del minut de silenci en solidaritat amb Veneçuela

Imatge del minut de silenci en solidaritat amb Veneçuela / Arxiu particular

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Regió7

Manresa

L’Ajuntament de Manresa mostra la seva solidaritat amb les víctimes dels dos terratrèmols que el passat 24 de juny van sacsejar Veneçuela el passat 24 de juny. Així, l’Ajuntament s’ha sumat a la campanya d’emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i hi aportarà 6.000 euros.

El consistori també insta a la ciutadania que vulgui donar suport a la població afectada pel sisme a seguir les recomanacions del mateix Fons Català de Cooperació, que aconsella fer aportacions econòmiques a través d’ONG i prioritzant aquelles que puguin contrastar la feina que fan sobre el terreny.

En aquest mateix sentit, no recomana la recollida i enviament de materials perquè triga massa temps a arribar i es perd l’oportunitat de ser útils, el cost econòmic i ambiental d’aquests enviaments són molt elevats, i a més, roba, menjar, medicaments i altres materials útils es poden comprar als països veïns, identificant les necessitats locals i evitant que els productes recollits no siguin els adequats.

Entre les entitats a les quals es poden fer donatius hi ha el mateix Fons Català, a través del Bizum 08678 o al compte ES91 0182 6035 4102 0160 8531 i, també, Càritas als comptes:

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