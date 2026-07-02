La plaça Sant Domènec de Manresa acull la 13a Festa Intercultural
Catorze associacions mostraran la diversitat cultural que conviu a la ciutat
Regió7
Aquest dissabte se celebrarà a la plaça Sant Domènec de Manresa una nova edició de la Festa Intercultural. Serà una mostra de música, ball, gastronomia i parades diverses, amb l’objectiu de fer visible la diversitat d’orígens i arrels culturals que hi ha a la Manresa actual. Segons l’Ajuntament de Manresa és un espai de trobada, convivència i de fer ciutadania, de forma festiva i oberta a tothom. A Manresa hi ha actualment 118 nacionalitats.
La Festa Intercultural és organitzada pel Programa Ciutadania i la regidoria de Drets Socials i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa, i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.
El certamen, que arriba a la 13a edició, s’ha consolidat com una mostra de treball en xarxa de diverses associacions de la ciutat, que celebren la riquesa cultural, a través de les seves tradicions musicals, folklòriques i gastronòmiques amb un conjunt d’espectacles. Enguany, participaran un total de 14 associacions amb les seves respectives parades i es presentaran 8 actuacions musicals.
La inauguració serà a dos quarts de sis de la tarda, a càrrec de les autoritats municipals. A continuació es donarà pas als espectacles programats, i es preveu que la festa conclogui al voltant de la mitjanit.
Les entitats que participen en la festa són: l’Associació Africana de Solidaritat; l’Associació Cultural Argentina de Manresa; l’Associació Boliviana de Manresa; l’Associació de Colombians Residents al Bages; l’Associació de Dones Al Noor de Manresa; l’Associació d’Equatorians de Manresa; la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa; l’Associació de Ghanesos del Bages; l’Associació de Guineans de Manresa; l’Associació Islàmica Cultural de Manresa; l’Associació d’Amics del Senegal del Bages; l’Associació Cultural Romanesa de Manresa; la Federació de Joves Xinesos d’Ultramar i l’Associació Centre Cultural Xinès a Manresa.
El programa d’actuacions és el següent:
- 17.30 h: Inauguració
- 17. 40 h -18.20 h. Centre Cultural Xinès a Manresa: Actuació l’Òpera de Pequín i balls folklòrics xinesos.
- 18.25 h -19.05 h. Associació Africana de Solidaritat: balls tradicionals camerunesos.
- 19.10 h -19.50 h. Associació Cultural Romanesa de Manresa: Amb el Grup Harmonia, balls tradicionals romanesos.
- 19.55 h - 20.45 h. Associació Boliviana 6 d’agost. Una mostra del ric folklore bolivià amb la Morenada, Tobas, Tinkus i Caporales.
- 20.50 h - 21.30 h. Associació Argentina de Manresa. “Argentina no sólo es tango”.
- 21.35 h - 22.15 h. Associació de Ghanesos del Bages. Balls Kpalongo i Adowa, i el músic Abaadongo Adontanga.
- 22.20 h - 23.00 h. Associació Amics del Senegal del Bages. Mostar de balls i música senegalesa.
- 23.05 h - 23.45 h. Associació d’Equatorians de Manresa. Música i cant amb “La Vivi”.
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