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El primer manual de microbiologia clínica en català és manresà

Pere-Joan Cardona és l'autor d’una edició de la UAB per a estudiants de ciències de la salut

Cardona amb el manual

Cardona amb el manual / Arxiu particular

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Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

El manresà Pere-Joan Cardona és l’autor d’Una parasitologia microbiològica, el primer manual de microbiologia clínica en català. Editat per la UAB (la versió digital es pot consultar en obert) s’adreça als estudiants de ciències de la salut com una introducció estructurada a la microbiologia clínica.

Cardona, que és cap del Servei de Microbiologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol (conegut popularment com a Can Ruti) i catedràtic de microbiologia per la UAB, destaca del manual «els capítols introductoris dels grans grups de microorganismes paràsits, amb esquemes entenedors que han d’ajudar a una millor comprensió a l’hora d’entrar en les particularitats de cadascun». També «es fa notar el paper de moltes microbiòlogues d’aquest camp normalment silenciades». Agraeix l’ajuda rebuda per Generalitat de Catalunya per poder fer-lo en català.

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