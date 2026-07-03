La comunitat veneçolana de Manresa impulsa l'enviament d'ajuda als damnificats pel terratrèmol
Comerços, voluntaris i entitats es mobilitzen per recollir aliments, medicaments i productes de primera necessitat destinats a les víctimes
Ruben Costa
La tragèdia viscuda a Veneçuela arran dels terratrèmols que han assolat el país ha despertat una onada de solidaritat a Manresa. La veneçolana Orianna Bracho, resident a la ciutat, ha impulsat una campanya de recollida d’ajuda humanitària per fer arribar aliments, roba, medicaments i altres productes bàsics a les persones afectades. Bracho va decidir mobilitzar-se en conèixer la situació que viuen familiars, amics i coneguts al seu país d’origen. De seguida es va posar en contacte amb associacions de veneçolans que funcionen a Catalunya, que treballen conjuntament amb entitats com Càritas i Creu Roja, i van oferir el seu suport per organitzar la recollida i l’enviament del material.
La resposta a Manresa no es va fer esperar. El propietari del bar Ay Caramba Lounge va cedir el seu establiment entre setmana perquè es convertís en un punt de recollida de productes de primera necessitat. A aquesta iniciativa també s’hi va sumar un local a prop del la plaça Major, La Biga, que va fer una donació de diverses caixes de roba per als afectats.
Quan es va aplegar una bona quantitat de material, voluntaris el van carregar en una furgoneta i el van traslladar fins a Barcelona, on el local El Rincón de la Abuela Venezolana s’ha convertit en un centre de recollida. Allà es classifiquen les donacions abans d’organitzar-ne l’enviament cap a Veneçuela. La responsable d’aquest centre ha explica que la prioritat és fer arribar medicaments i material sanitari. «Intentarem fer tot el possible perquè l’ajuda arribi a les mans de les persones que s’han quedat sense res», assegura Claudia Calderón, del centre de recollida de Barcelona.
Per la seva banda, Orianna Bracho destaca la rapidesa amb què la ciutadania de Manresa ha respost a la crida solidària. Els impulsors de la campanya asseguren que la recollida no s’aturarà en els pròxims dies i es necessiten especialment medicaments, bolquers infantils i d’adult, llet per a nadons, aliments no peribles, productes d’higiene i roba. «No podem quedar-nos de braços plegats. Tenim la necessitat d’ajudar».
Coneguts desapareguts
Ellen Silva, una dona de 32 anys d’origen veneçolà que fa un any que viu a Manresa, ha explicat l’impacte emocional que li ha provocat el terratrèmol que ha afectat el seu país d’origen, on encara hi manté familiars i coneguts.
Silva recorda que quan va rebre la notícia «vaig entrar en xoc, no sabia què fer. Estava angoixada per la meva família, pels coneguts i per tota la gent que és a Veneçuela». Assegura que la situació es viu amb especial intensitat perquè es tracta d’un país molt unit, i perquè el context polític dels darrers anys ja havia deixat una forta empremta social. «Sempre et preguntes per què passen aquestes coses i com ens podrem recuperar», afegeix.
En el seu cas, la família directa es troba bé, però sí que té amics i coneguts que han desaparegut arran del desastre. La situació, assegura, ha estat especialment dura per la manca de recursos i preparació del país per afrontar emergències d’aquesta magnitud. Segons relata, l’ajuda internacional no va arribar fins passades moltes hores, tot i el suport de països com Espanya, Estats Units o Panamà. «Veneçuela no té la maquinària necessària per afrontar una situació d’aquest tipus», lamenta.
Silva creu que si la resposta hagués estat més ràpida probablement s’haurien pogut salvar més vides. En aquest sentit, explica que el balanç de víctimes és molt elevat i relata casos personals que li han arribat des del país, com el d’una família que va ser trobada sense vida a la platja. «Ha estat tot horrible», resumeix.
Viure aquesta situació des de la distància, reconeix, és especialment dur. «És molt difícil. Hem passat per molt», afirma. Recorda també el context polític del 2014, quan encara vivia a Veneçuela i estudiava Periodisme. «T’havies d’amagar de la policia, va ser un moment molt dur i es van perdre moltes vides d’estudiants», explica. Actualment, assegura que viu la situació amb impotència, però amb la voluntat de donar visibilitat al que està passant i col·laborar des de Manresa perquè es pugui canalitzar ajuda.
En aquest sentit, explica que ha contactat amb l’Ajuntament per intentar impulsar accions solidàries i donar veu a la situació del seu país. També valora molt positivament el minut de silenci organitzat a la ciutat, que va viure de manera molt emotiva. «Vaig escriure a l’alcalde per Instagram, vam parlar, i em van dir que es faria el minut de silenci. Em vaig sentir molt acompanyada», relata. Considera que va ser un moment de suport col·lectiu important i una oportunitat per obrir camins de col·laboració des de la ciutat.
Per la seva part, l’Ajuntament de Manresa ha mostrat la seva solidaritat amb les víctimes i s’ha sumat a la campanya d’emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament a la qual aportarà 6.000 euros. Insta a la ciutadania que vulgui donar suport a la població afectada pel sisme a seguir les recomanacions del mateix Fons Català de Cooperació, que aconsella fer aportacions econòmiques a través d’ONG i prioritzant aquelles que puguin contrastar la feina que fan sobre el terreny. En aquest mateix sentit, no recomana la recollida i enviament de materials perquè triga massa temps a arribar i el cost econòmic i ambiental d’aquests enviaments són molt elevats.
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