Instal·len noves tapes als contenidors de paper i cartró de Manresa per evitar l'incivisme
Es vol evitar que s'hi llencin bosses d'escombraries sense separar, fet que s'ha detectat sovint
Regió7
L'Ajuntament de Manresa està provant noves tapes als contenidors de paper i cartró, els de color blau, amb l’objectiu d’evitar que s’hi llencin bosses de brossa sense separar.
Segons el consistori manresà, es tracta d’una problemàtica que es va detectar fa uns mesos i que afecta principalment al Centre Històric, on s’hi van instal·lar un tipus de contenidors més petits que a la resta de la ciutat a causa de l’estretor dels carrers, però que en el cas dels blaus tenien una boca d’entrada més gran.
Dels cinc tipus de contenidors tancats, els de rebuig, orgànica i envasos - gris, marró i groc- estan sempre tancats i s’han d’obrir amb la targeta, mentre que els de paper i cartró i vidre estan sempre oberts.
L’Ajuntament de Manresa informa que per posar fre a aquest incivisme, fa tres mesos es van canviar les tapes de deu contenidors per un model més tancat i de mida més petita. Ara, s’han canviat les tapes de deu contenidors més, en aquest cas per un model tipus bústia.
Durant les pròximes setmanes, el Servei de Residus i Neteja comprovarà quin dels dos sistemes resulta més eficient per reduir l'índex d'impropis. El que funcioni millor s'estendrà a la resta de contenidors blaus del Centre Històric.
L’Ajuntament de Manresa ha assegurat que aquestes actituds incíviques generen un dany doble: per una banda, perjudiquen el model general i l'esforç col·lectiu i, per l'altra, fan malbé el paper i el cartró de la gent que sí que ho ha dipositat bé, fet que evita que es pugui reciclar.
Per aquest motiu, el consistori fa una crida al civisme i reitera la seva tolerància zero a actituds incíviques a través de la interposició de multes i d’una nova taxa extra per als que no utilitzin la targeta.
Recentment el sindicat CGT ha denunciat que més de 400 tones de paper i cartró procedent del Centre Històric i de barris de l’entorn podrien ser eliminats en abocadors de fora de la comarca, amb la qual cosa no es reciclarien.
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