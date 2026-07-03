Junts Manresa: “El problema no és una fotografia, sinó que el govern hagi normalitzat una ciutat cada vegada més degradada”
El partit d'oposició replica al govern municipal que cada cop hi ha més persones dormint en bancs, portals, sofàs abandonats o altres espais públics
Junts Manresa lamenta que el govern tripartit hagi optat "per desviar l’atenció del problema de fons i centrar el debat en desacreditar Junts", després que el grup municipal d'oposició fes pública una fotografia d'una persona dormint en un sofà al carrer i ERC, PSC i Impulsem repliquessin que imatges com aquesta "no són habituals" de la ciutat . Per a Junts, la qüestió no és una fotografia concreta, sinó una realitat que cada vegada és més evident als carrers de Manresa.
En un comunicat, Junts explica que en cap moment ha volgut assenyalar ni culpabilitzar la persona que apareixia a la imatge. Al contrari, "la nostra preocupació és que aquesta situació no és un fet aïllat ni excepcional. Cada vegada són més habituals les escenes de persones dormint en bancs, portals, sofàs abandonats o altres espais públics de la ciutat, fet que evidencia una degradació progressiva de l’espai públic que el govern municipal sembla haver assumit amb absoluta normalitat".
Junts creu que "precisament aquest és el debat que el govern intenta evitar. El problema no és una fotografia, sinó que aquestes situacions es repeteixen en diferents punts de Manresa davant la passivitat d’un govern que sembla haver renunciat a fer complir les normes de convivència". I afegeix que "ens preocupa especialment que el govern no estigui aplicant amb la contundència necessària l’actual Ordenança de Civisme. I no és una apreciació política, sinó el que es desprèn de la pròpia realitat que viuen cada dia els veïns de la ciutat".
Manca de voluntat política
Afirma que l’Ordenança de Civisme de Manresa és molt clara. El Capítol Novè, relatiu a l’ús impropi de l’espai públic, estableix expressament que està prohibit “dormir de dia o de nit en els espais públics”, així com utilitzar els bancs i altres elements del mobiliari urbà per a usos diferents dels quals estan destinats. La mateixa ordenança també preveu que, quan es tracti de persones en situació d’exclusió social, s’activin els recursos socials corresponents. Una cosa no exclou l’altra. Atendre les persones vulnerables és una obligació de qualsevol administració, però també ho és garantir el compliment de les normes de convivència i preservar l’espai públic, afirma.
Per això "ens temem que el problema no és una manca de recursos, sinó una manca de voluntat política. Cada vegada tenim més la sensació que el govern tripartit ja no es creu la seva pròpia Ordenança de Civisme i, per tant, ha deixat d’aplicar-la amb el rigor necessari".
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