L’Ajuntament adverteix que sancionarà més per passar de 30 km/h a Manresa
El regidor de Seguretat afirma que no es pot permetre l’incompliment sistemàtic de la limitació de velocitat establerta i això comporta l’augment dels controls amb radars no informatius
La voluntat no és sancionar sinó que els conductors moderin la velocitat, però després que aquest diari comprovés que els vehicles que respecten el límit de velocitat a 30 quilòmetres per hora en vies de dos carrils com l’avinguda de les Bases de Manresa són absoluta minoria, el regidor de Seguretat, Anjo Valentí, ha advertit que es tracta d’una situació que «no es pot permetre».
El regidor de Seguretat ha volgut destacar, en primer lloc, que «els radars pedagògics fan que els conductors prenguin consciència de la velocitat a la qual circulen i, generalment, fan que a mig termini la velocitat es moderi».
Així que compleixen una funció pedagògica que fa que en punts de la ciutat en els quals els conductors tenen molt interioritzada la circulació a una velocitat que abans era permesa, però ara no, de mica en mica vagin prenent consciència que incompleixen la normativa.
El radar que els avisa amb color vermell que la velocitat a la qual circulen supera el límit, llança constantment aquest missatge. Una advertència que no queda només aquí, perquè, segons explica Valentí, alhora es combina «amb controls periòdics de velocitat a la zona». Controls amb radars mòbils que, en aquest cas sí, comporten sanció econòmica i pèrdua de punts del carnet de conduir.
Més controls
En el cas de l’avinguda de les Bases i el radar informatiu situat a prop de la Lipmes, el regidor de Seguretat insisteix que l’excés de velocitat que es produeix no es pot permetre «i per això allà hem anat augmentant els controls amb radar sancionador».
Pel que fa a l’excés de velocitat en punts com a l’avinguda Pirelli explica que cal tenir en compte que aquesta via és una zona periurbana i que la seva configuració propicia la tendència a circular per sobre del límit. «I, per tant, és un punt principal en la programació dels controls de velocitat».
Tal com ha informat aquest diari, en una via urbana limitada a 30 km/h, com l’avinguda de les Bases de Manresa, circular entre 40 i 60 km/h comporta sancions que varien segons l’excés de velocitat. Si el conductor circula fins a 50 km/h, s’enfronta a una multa de 100 euros sense pèrdua de punts.
En canvi, si la velocitat registrada és d’entre 51 i 60 km/h, la sanció augmenta fins als 300 euros i la retirada de 2 punts del carnet de conduir.
Si un conductor circula per l’avinguda de les Bases de Manresa a 61 km/h, estaria superant el límit en 31 km/h i, segons la taula de sancions vigents de la Direcció General de Trànsit (DGT), aquesta infracció li comportaria una multa de 400 euros i la pèrdua de 4 punts del permís de conduir. Acollint-se al pagament avançat, la quantitat econòmica disminuiria, però la pèrdua de punts es mantindria.
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