L’Assemblea Educativa del Bages reclama fil directe amb Educació
Vol ser reconeguda com a interlocutora directe en les negociacions sobre ensenyament
Regió7
L'Assemblea Educativa del Bages, integrada per representants de la majoria de centres educatius de la comarca, ha fet arribar una carta als Serveis Territorials d'Educació de la Catalunya Central en què reclama ser reconeguda com a interlocutora directa en la negociació sobre el futur de l'educació pública. Tanmateix, els sindicats CCOO i Professors de secundària han vetat la lectura de la carta per part del representant de l’Assemblea tot i el vistiplau de la directora dels Serveis Territorials.
En el document, l'Assemblea alerta que l'educació pública catalana travessa una situació d'emergència arran de mancances estructurals acumulades des de fa anys en plantilles, recursos, ràtios, infraestructures i condicions laborals.
Aquestes deficiències, sostenen, no s'han abordat amb la responsabilitat que la situació exigeix, fet que va portar el personal educatiu a rebutjar majoritàriament un preacord que consideraven insuficient.
L'entitat també denuncia que, en les últimes setmanes, nombrosos centres de la Catalunya Central han patit temperatures que han superat els 35 graus a les aules, una circumstància que atribueixen a una manca de planificació i l'absència de mesures preventives per garantir unes condicions dignes d'aprenentatge i de treball. Segons l'Assemblea, les respostes de l'Administració a aquestes problemàtiques han estat improvisades, parcials i reactives, sense una estratègia de fons. Reclamen un canvi en la interlocució.
El punt central de la carta és la petició que els Serveis Territorials ampliïn els espais de diàleg institucional més enllà de les organitzacions sindicals, per incorporar-hi també les assemblees de centre i el conjunt de treballadors i treballadores que s'han mobilitzat aquest curs en defensa de l'escola pública.
L'Assemblea Educativa del Bages es reivindica com l'expressió organitzada d'aquest malestar i reclama que qualsevol resposta institucional compti amb la participació directa de la comunitat educativa. La iniciativa compta amb el suport explícit d'USTEC·STEs (IAC), la CGT Ensenyament i La Intersindical, que coincideixen a considerar imprescindible que l'Administració reconegui el paper de les assemblees de centre i dels espais organitzats pel professorat. Els tres sindicats subratllen que la mobilització d'aquest curs ha posat de manifest un malestar ampli i legítim entre els treballadors de l'educació, i que qualsevol solució ha d'incloure la veu directa dels centres.
Malgrat la negativa de CCOO i Professors de secundària, els Serveis Territorials ja disposaven de la carta presentada per l'Assemblea i han confirmat que la petició seria tractada durant la sessió, tal com estava previst. Així mateix, la directora dels Serveis Territorials ha expressat al representant de l'Assemblea la seva disposició a mantenir una reunió específica per conèixer de primera mà els plantejaments del col·lectiu.
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