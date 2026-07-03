El Lab 0_6 d’UManresa celebra 10 anys de treball en l’educació científica infantil
Durant aquesta dècada, prop de 140.000 infants de 2.000 escoles han participat en activitats del laboratori de ciència
Regió7
Més d’un centenar de persones van participar aquest dijous a la celebració dels 10 anys del Lab 0_6, el laboratori de ciència per a infants d’UManresa. La jornada va servir per fer balanç d’una dècada d’activitat que ha permès acostar propostes de ciència i experimentació a més de 139.000 infants de 2.000 escoles de Catalunya, i formar més de 2.000 docents. Durant l’acte es va fer un reconeixement a la impulsora d’aquest servei, l’exdirectora del grau en Mestre d’Educació Infantil i actual vicedegana d’Educació de la Facultat de Ciències Socials, Montserrat Pedreira.
La jornada, va servir per donar compte dels resultats del projecte de recerca ImpactLab, una investigació liderada pel campus Manresa i compartida amb el campus Soria de la Universitat de Valladolid i la Universitat de Saragossa, sobre com acostar la ciència als infants de 0 a 6 anys a través d’Espais de Ciència Inclusius de Lliure Elecció (ECILE), entorns d’aprenentatge on els nens i nenes poden investigar de manera autònoma i sense instruccions tancades. La recerca demostra que el disseny rigorós de l’espai i el contacte directe amb la realitat material són motors fonamentals per despertar la curiositat innata i la capacitat d’indagació des del mateix naixement.
Alguns dels resultats de la recerca s’han publicat en el llibre Espais de ciència inclusius de lliure elecció (editorial Graó). Les principals conclusions del treball subratllen que la ciència no és una disciplina reservada a uns pocs, sinó una eina per entendre el món quotidià accessible per a qualsevol criatura. En aquest context, el paper de la mestra es transforma: deixa de ser una transmissora de coneixements per convertir-se en una guia que “tiba del fil”, observant i intervenint sense interferir per fomentar l’autonomia dels petits. El treball conclou que els ECILE constitueixen un trampolí cap a la indagació, demostrant que, quan l’escola ofereix un entorn de lliure elecció ben dissenyat, l’aprenentatge científic esdevé una vivència positiva, significativa i transformadora tant per als infants com per al professorat.
Una trajectòria vinculada als estudis d’educació
La jornada, que va incloure la presentació de comunicacions, una taula rodona i diversos tallers i activitats adreçades tant a mestres com a infants, es va iniciar amb la intervenció de Montserrat Pedreira, que va fer un repàs de la trajectòria del Lab 0_6 i de la seva estreta vinculació al projecte universitari i, més concretament, als estudis de Mestre d’Educació Infantil.
Segons Pedreira, l’aposta dels estudis per impulsar l’educació científica a les primeres edats ha estat constant, tant en la formació de les futures mestres com aportant coneixement a la creació de diferents espais de ciència en museus i escoles, impartint formació continuada a docents en actiu que fins ara ha arribat a més de 2.000 mestres.
L’embrió del Lab 0_6 van ser les primeres fires d’experimentació perquè les estudiants de Mestre d’Educació Infantil posessin a prova les seves propostes de l’assignatura de Didàctica del Coneixement del Medi, perquè, segons Pedreira, “no volíem deixar tancades les idees de les estudiants en les quatre parets de la universitat”.
Va ser l’any 2016 quan es va optar per crear un espai fix dins la universitat, el Lab 0_6, amb un triple objectiu: proporcionar als infants un espai amb propostes i activitats relacionades amb la ciència, formar mestres i futures mestres en la didàctica de la ciència en les etapes inicials i impulsar la recerca sobre què succeeix quan l’acostament a la ciència es fa en espais com el Lab 0_6.
Fins a l’actualitat, les propostes han arribat a més de 139.000 infants de més de 2.000 escoles. D’altra banda, l’equip del laboratori de ciència per a infants i dels estudis d’Educació Infantil ha format més de 2.000 mestres. Segons Montserrat Pedreira, aquest impacte en les mestres és un dels principals valors que ha aportat el Lab 0_6.
Amb l’objectiu d’impulsar la implicació dels mestres en la millora de l’educació científica a les primeres edats, UManresa ha apostat per la transferència de coneixement a través d’altres iniciatives, com la creació de dos premis adreçats a docents: el Premi La Ciència i els Infants i el premi L’Enginyeria i els Infants; publicacions, com el llibre Ciència des del néixer, o la creació, en col·laboració amb Fibracat, d’una sèrie de televisió centrada en propostes de ciència per a infants i en la visibilització de dones científiques.
Més propostes i més diverses
Durant aquest temps el laboratori de ciències d’UManresa ha crescut en propostes. Ha incorporat un espai de llum, un de química i un de geologia. A més, amb l’objectiu d’arribar al màxim d’infants, s’han creat propostes mòbils que permeten desplaçar les propostes i equips d’educadores del Lab 0_6 a centres i escoles que tenen dificultats per traslladar-se a les instal·lacions d’UManresa.
L’any 2022 es va produir un dels punts d’inflexió del projecte del Lab 0_6: el seu trasllat des de l’edifici FUB2 al nou edifici FUB4, que concentra tots els serveis i estudis d’Educació. Aquest trasllat va permetre fer créixer el Lab amb nous espais, donar-li més visibilitat i crear espais d’observació dels infants mentre són dins del laboratori per disposar d’informació útil per a la recerca.
Pel que fa a la recerca, a més de l’ImpactLab, l’equip del Lab 0_6 va liderar el projecte europeu C4S (Communities for Sciences), un projecte amb l’objectiu d’impulsar una aproximació inclusiva dels infants a la ciència. És en aquest marc que, l’any 2023, la Universitat va organitzar la primera edició del Congrés Internacional de Ciència en Educació Infantil.
En tot aquest temps, l’equip del Lab 0_6 ha estat reconegut a nivell català, estatal i internacional per la seva expertesa en l’educació científica a les primeres edats i ha impartit accions formatives per a mestres sobre com treballar i fer ciència amb els infants més petits. A banda de les formacions, el Lab ha fet assessorament a museus i escoles que han creat espais de ciència.
Tot plegat, ha explicat Montserrat Pedreira, ha estat possible gràcies a moltes aliances amb institucions, empreses, administracions i altres universitats.
Una història d’èxit
El degà de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, Marc Bernadich, va inaugurar la jornada de commemoració dels 10 anys del Lab 0_6 qualificant la creació d’aquest espai com “una història d’èxit” que havia transcendit els objectius inicials que es va marcar. Segons Bernadich, el Lab 0_6 és un exemple de la identitat d’UManresa, “una institució que crea, aplica i posa el coneixement al servei de la societat”.
Bernadich va voler fer un reconeixement a les persones que fa 10 anys van apostar, amb “visió i lideratge”, per crear el Lab 0_6: Valentí Martínez, Antoni Llobet i, especialment, Montserrat Pedreira. L’alcalde de Manresa i president del patronat de la Fundació Universitària del Bages, Marc Aloy, es va sumar al reconeixement a Montserrat Pedreira per haver impulsat aquest projecte i per la seva “enorme contribució”. Un reconeixement que Pedreira va voler compartir afirmant que “amb un bon equip es pot anar a tot arreu”.
Maria Alba Orobitg, inspectora del Departament d’Educació a la Catalunya Central, va elogiar la tasca que duu a terme el Lab 0_6, especialment pel fet de posar el focus en una etapa com el 0-6.
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