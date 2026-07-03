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L'alcalde de Manresa denuncia dos incendis provocats al parc de Puigterrà

Els del parc manresà van sumar-se a dos incendis de contenidors en menys de mitja hora aquest dijous a la capital del Bages

Els focs intencionats al parc de Puigterrà de Manresa

Els focs intencionats al parc de Puigterrà de Manresa / Instagram: @marc_aloy

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Eduard Font Badia

Andrea Izquierdo

Manresa

Els Bombers van extingir dijous al vespre un incendi que es va declarar al parc de Puigterrà de Manresa. Concretament, l'avís es va donar a les 19.56 hores. La Guàrdia Urbana va alertar els Bombers que un foc cremava uns 100 metres entre l'antiga emissora i la zona de bosc. En arribar, els efectius dels Bombers, que s'hi van desplaçar amb 4 dotacions, van veure que hi havia focs secundaris.

Finalment, les flames, que avançaven cap al carrer Circumval·lació, van ser controlades després d'haver cremat uns 500 metres. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha denunciat a les seves xarxes socials que els focus del foc haurien estat provocats.

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Contenidors incendiats durant la tarda

Aquestes flames no van ser les úniques de la tarda a la ciutat. En menys de vint minuts, dos contenidors van cremar en punts no gaire allunyats de la capital del Bages aquest dijous a primera hora de la tarda. Aquests dos nous casos van sumar-se a una llista cada vegada més llarga de contenidors incendiats en una setmana, que va enfilar-se als nou.

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