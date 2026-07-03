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Manresa impulsa un taller de benestar emocional adreçat a dones aquest juliol

Les sessions, gratuïtes i obertes a tothom, es faran al Casal Cívic i Comunitari El Castell amb l'objectiu d'oferir un espai de cura, suport i reflexió

“Un estiu per cuidar-nos”

“Un estiu per cuidar-nos” / Ajuntament de Manresa

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Regió7

Manresa

La Regidoria de Feminismes de l'Ajuntament de Manresa ha organitzat aquest mes de juliol el taller "Un estiu per cuidar-nos", una proposta destinada a promoure el benestar emocional de les dones mitjançant espais de trobada, escolta i suport mutu.

L'activitat està pensada especialment per a aquelles dones que, durant els mesos d'estiu, busquen un espai on poder compartir experiències personals, expressar inquietuds i adquirir eines pràctiques que les ajudin a millorar el seu benestar en el dia a dia. El taller pretén crear un entorn de confiança on les participants puguin abordar aquells temes que les preocupen de manera flexible, adaptant les sessions als interessos i necessitats del grup. A més d'afavorir el suport entre les assistents, també s'hi facilitaran recursos orientats a cuidar la salut emocional, psicològica, física i relacional.

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Les sessions aniran a càrrec de Meritxell Blanco Garcia, psicòloga del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l'Ajuntament de Manresa, que conduirà les diferents dinàmiques del taller. L'activitat és gratuïta i de lliure accés, i es desenvoluparà els dies 8, 15, 22 i 29 de juliol, de 12:00 a 13:30 hores, al Casal Cívic i Comunitari Manresa - El Castell, situat al carrer Circumval·lació, 60. Des del consistori animen totes les dones interessades a participar-hi per disposar d'un espai de cura personal i de suport compartit durant l'estiu.

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