Manresa nodreix Aliança Catalana a Vic
Sílvia Orriols fitxa a l’advocat manresà establert a Vic Xavier Capelles, fundador el 2015 de Societat Civil Catalana a la Catalunya central
Manresa també ha aportat a la capital d'Osona el seu secretari d’organització, Oriol Gès
Manresa està nodrint les files d’Aliança Catalana a Vic, una de les ciutats on la formació liderada per Sílvia Orriols aspira a fer forat a les pròximes municipals del maig vinent. Igual que pretén fer-ho a la capital del Bages.
El manresà establert a Vic, Oriol Gès, és una de les persones que comanda la formació, i també el procés electoral. Ho fa com a secretari d’organització i financer d’Aliança Catalana. Recentment, l’advocat manresà establert a la capital d’Osona Xavier Capelles, ha ingressat a la formació. El moviment ha cridat l’atenció perquè Capelles va ser un dels impulsors a la Catalunya central de la plataforma unionista Societat Civil Catalana.
Xavier Capelles ha format part de diversos partits polítics al llarg de la seva vida, i ha estat a diferents llistes a les municipals de Vic. El vinculen amb Fuerza Nueva durant la convulsa època de la transició, fet que ell no ha confirmat ni tampoc desmentit.
Política municipal
Capelles va ser membre de les extintes Convergència i Unió Democràtica. El 2015 va participar en la creació de la plataforma unionista Societat Civil Catalana a la Catalunya central. Capelles va declarar aleshores a Regió7 que l’objectiu de l’agrupació era ser present al carrer «per incidir en el ciutadà en tot allò que no diu el procés sobiranista», i que «la independència no és la solució al problema». També va formar part de la plataforma ‘Voluntaris contra el procés’.
El 2019 es va presentar a les municipals de Vic com a número 2 de la llista Vic Sentit Comú encapçalada per un exregidor socialista. No va obtenir representació. Ho va tornar a intentar el 2023 amb Ara Pacte Local, formació vinculada al PDeCAT. Anava de número quatre i va obtenir dos regidors. L’any passat va crear Futur Blau amb la idea de presentar-se a les municipals del maig vinent.
Fins que recentment s’ha integrat a Aliança Catalana. Va formalitzar l’acord amb Sílvia Orriols al Parlament.
En un article d’opinió al diari El 9 Nou de Vic, Capelles ha manifestat que el viratge cap a la independència el va començar a fer l’1 d’octubre arran de l’actuació policial. «Va ser l’inici i el veritable turning point» -punt d’inflexió- «de la meva deriva», ha escrit.
Tret d’aquesta activitat en la vida política local de Vic, l’advocat no se significa per la seva participació en la vida social i associativa de la ciutat.
La incorporació de Capelles reforçarà l’estructura local a Vic, on el també manresà Oriol Gès té molt a dir. Gès Viu a Vic des de fa 9 anys. Vinculat en el seu moment a Solidaritat per la Independència, ha format part de les llistes Millor Manresa i Impulsem a les municipals. A les darreres eleccions catalanes anava de número 3 i es va quedar a les portes d’entrar al Parlament. Assisteix habitualment als plens de Vic i és actiu a les xarxes socials, on opina no tan sols de temes nacionals sinó també de l’actualitat vigatana.
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