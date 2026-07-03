Mor Francesc Serra després de tota una vida al servei de l'escoltisme i impulsor dels Manresans Forans
Va ser atropellat en un pas de vianants dilluns a Sant Cugat i ha mort amb 88 anys a causa de les ferides
Francesc Serra Feu (Caldes de Montbui, 1938) ha mort amb 88 anys a caua de les ferides patides en un accident, dilluns, a Sant Cugat del Vallès. Enginyer tècnic, va viure la seva infància i joventut a Manresa on es va vincular amb l’escoltisme local i comarcal. A principis dels anys 70 per raons professionals es va traslladar a Sant Cugat del Vallès on ha estat actiu en moviments culturals, associatius i polítics.
Francesc Serra va ser regidor del PSC a l'Ajuntament de Sant Cugat, durant el mandat entre 1995 i 1999. Entre altres, va formar part del Club Muntanyenc Sant Cugat, de la Parròquia. Ha estat un dels impulsors dels Manresans Forans que ha agrupat tradicionalment manresans que viuen fora de la ciutat, però que mantenen vinculació i arrelament. El col·lectiu té el seu origen l’any 1974 amb la retrobada a Sant Cugat i a Bellaterra de diversos manresans amics i coneguts que, per motius professionals, havien anat a treballar a Barcelona o bé a la seva àrea d’influència. Un grup significatiu treballava a Catalana-Occident i havia fixat la seva residència en aquestes poblacions.
D’aquí va sorgir la idea de celebrar la Festa de la Llum en un sopar pels voltants del 21 de febrer de 1975. El primer va ser en un restaurant, ja desaparegut, de la plaça de Can Cadena de Valldoreix. Els anys següents es van anar reunint en diversos restaurants de Sant Cugat i de Bellaterra. En la trobada de cada any escollien les seves autoritats a “l’exili” (Pubilla i Batlle), als quals corresponia l’honor d’organitzar la trobada de l’any següent. Els senyals d'identitat serien la banda, el bastó de comandament, el logo i el llibre d’actes.
65 anys continuats de servei a l’escoltisme
Francesc Serra i Feu va rebre el 2022 el reconeixement a 65 anys continuats de servei a l’escoltisme, primer dins l’agrupament escolta Cardenal Lluch, de Manresa, després a diferents llocs de responsabilitat en les Demarcacions o Delegacions territorials, i encara ara en associacions relacionades amb el moviment escolta català.
L’acte de reconeixement li van muntar els qui van ser minyons de la Secció Pedraforca durant els anys que ell va liderar com a cap de l’agrupament Cardenal Lluch, que enguany ha celebrat el 70è aniversari. Durant la trobada, que va aplegar una cinquantena de comensals, Francesc Serra i Feu va rebre de mans de membres de l’actual equip de caps de l’AEiG Cardenal Lluch l’ensenya del fulard de plata (obra del joier Ignasi Cucurella) que distingeix persones cabdals en l’establiment i manteniment de l’escoltisme manresà.
També va ser obsequiat amb una peça al·legòrica a l’acampada, obra de la ceramista Montserrat Riu Rebolleda, i un llibret que recull fotos, cançons, anècdotes, records dels 65 anys de Francesc Serra i Feu dedicats a la divulgació dels valors escoltes.
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