El primer Rotary E-Club virtual ajuda Veneçuela des de Manresa i Berga
Ofereix un canal directe i segur per contribuir a canalitzar l’ajut i que arribi a la seva destinació
L’actual director i primer president del primer Rotary virtual, el Rotary E-Club districte 2022, Vicenç Hontangas, ha explicat que des de Manresa i Berga treballen per ajudar Veneçuela després del devastador terratrèmol que ha sacsejat el país.
Segons Vicenç Hontangas, la feina que fan se centra en “facilitar eines que siguin entenedores i àgils per a tot el col·lectiu que dona el seu suport i que ho pugui fer amb garanties que tot el que surti va a bon port”.
Així que crida a “no precipitar-se” i pensar amb el cap fred en les “garanties” en una actuació que, malauradament, serà a llarg termini. Explica que l’essència bàsica del Rotary es nodreix de l’esperit de servir. "Qui no viu per servir, poc sentit té la seva vida". Per això assegura que amb el Rotary E-Club D2202 “estem en contacte amb molts clubs presencials i virtuals la majoria de Sud-amèrica. Hem mantingut comunicació virtual amb el club de l’Uruguai i també amb Veneçuela. Precisament la presidenta que ara comença la tasca, la María José Castillo està d'odontòloga a Maturín”, explica.
Recorda que arran de la tasca realitzada pel seu germà Josep M. Hontangas i molts berguedans que van contribuir a aportar material mèdic van batejar un consultori odontològic amb el nom de Virgen de Queralt. A Veneçuela ja han fet arribar ordinadors portàtils i Chromebooks per a un centre d’atenció a persones autistes, amb la representant Laura Tibisay. "Hi ha moltes persones que s’hi han abocat, persones que volen ajudar des de València, Múrcia, el nord d’Espanya i altres països com Portugal, Perú o Xile", afirma.
Atesa la implicació del jovent, l’any 2016 van formar el primer Rotaract Club Virtual d’Espanya. Pau Hontangas, fill de Vicenç, va ser el president fundador.
Preparen ordinadors
El seu germà Josep Maria junt amb Miquel Artigas i Joan Mateu preparen desenes d’ordinadors per enviar a molts països i, actualment, centren els seus esforços en Veneçuela.
Alerta que les presses per recollir material per enviar a Veneçuela “poden donar problemes per caducitats, productes en no gaire bon estat i el pitjor de tot és el temps que tardarà el viatge i la incertesa”. Aquí intervé també el Rotary E-Club D2202 per oferir un canal directe, ja que moltes coses que es recullen “no arriben al punt on s’envien o, si arriben al país, no ho fan al punt concret de destinació”.
La Fundació Humanitària dels Rotaris Espanyols posa a disposició de tots els que vulguin donar per contribuir a pal·liar els desastres soferts pel terratrèmol a Veneçuela, els canals següents: Ingrés al compte obert a la Fundació Humanitària dels Rotaris Espanyols ES77 0049 0356 5323 1063 5868. Quan facin la donació s'hi ha de fer constar Terratrèmol. També via Bizum codi 01962 fent constar la paraula Terratrèmol.
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