La ruta Ignasiana en bicicleta estrena una modalitat de 200 km de dues jornades de Fraga a Manresa
La ruta cicloturística pretén potenciar el Camí Ignasià i la capital del Bages com a final d'aquest
Regió7
La Ignasiana, la ruta cicloturística que recorre els darrers quilòmetres del Camí Ignasià fins a Manresa, ha obert inscripcions per a la sisena edició. Enguany, es presenten tres modalitats de ruta per adaptar-se al nivell dels participants:
- Ignasiana Experience (novetat): ruta de 200 km, dividit en dues etapes de Fraga a Verdú (el 18 de setembre) i de Verdú a Manresa (el 19 de setembre).
- Ignasiana Llarga: ruta de 110 o 106 km, de Verdú fins a Manresa (el 19 de setembre). Amb opció de ruta per camins i corriols o 100% pista.
- Ignasiana Curta: ruta de 46 km d’Igualada a Manresa (el 19 de setembre)
La Ignasiana Experience planteja allargar la ruta i descobrir nous indrets del Camí. La primera jornada, amb inici a Fraga, finalitzarà a Verdú amb un sopar de germanor al Castell, on els participants compartiran la primera nit abans d’unir-se l’endemà a la tradicional Ignasiana entre Verdú i Manresa. Aquesta és un projecte compartit entre municipis que vol generar activitat turística, on els participants podran gaudir del patrimoni i productes de proximitat de cada territori.
Les tres rutes, ideals per a Gravel, BTT i E-bike, comparteixen un mateix objectiu: arribar a Manresa pedalant pel Camí Ignasià gaudint de la natura, gastronomia i patrimoni del Camí.
L'any passat, 300 inscrits
Les inscripcions estaran obertes fins al dilluns 14 de setembre a través del web www.manresaturisme.cat i a l’Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major, 20). Cada inscripció inclou avituallaments, assegurança, trac per carregar a l’aparell GPS, assistència mecànica, samarreta commemorativa i, opcionalment, mallot oficial i transport fins al punt d’inici de la prova. L’any passat, la Ignasiana va superar els 300 inscrits, un 80% dels quals provenien de fora de Manresa, un percentatge que compleix l’objectiu turístic de l’esdeveniment, que pretén potenciar el Camí Ignasià i la ciutat de Manresa com a final d’aquest.
La Ignasiana és organitzada per l’Ajuntament de Manresa i la Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires, amb la col·laboració dels ajuntaments de Lleida, Palau d’Anglesola, Bellpuig, Verdú, Cervera, Montmaneu, Igualada, el Bruc i Sant Salvador de Guardiola. També compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, l’Oller del Mas, Assegurances Pujol, E-Lowing i Sarauto Peugeot-Jeep.
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