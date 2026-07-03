Tall de trànsit en un tram del carrer de la Pau de Manresa aquest diumenge
La circulació quedarà interrompuda entre els carrers Doctor Zamenhof i Enric Granados pel desmuntatge d'una grua d'obres
Regió7
L'Ajuntament de Manresa ha informat que aquest diumenge, 5 de juliol, es tallarà la circulació en un tram del carrer de la Pau amb motiu dels treballs de desmuntatge de la grua d'obres instal·lada a l'edifici situat al número 15 d'aquest carrer. L'actuació es durà a terme entre les 8:00 del matí i les 16:00 de la tarda i requerirà la utilització d'una autogrua i diversos vehicles de gran tonatge, fet que obligarà a restringir el pas de vehicles durant les tasques.
El tall afectarà el tram del carrer de la Pau comprès entre el carrer Doctor Zamenhof i el carrer Enric Granados. Durant aquest període, els vehicles seran desviats pel carrer Doctor Zamenhof, el camí Vell de Santpedor i el carrer Enric Granados, des d'on podran reincorporar-se novament al carrer de la Pau. Des del consistori es recomana als conductors planificar els desplaçaments amb antelació i utilitzar itineraris alternatius mentre durin els treballs.
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