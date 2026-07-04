Els dos extrems del carrer Guimerà de Manresa ja són territori vianants
Dilluns passarà a passar a la història el tram del mig, on se centra l'obra a partir d'ara
Els extrems del carrer Guimerà de Manresa ja es poden considerar com una illa de vianants després de més d’un any d’obres. No en ple funcionament com a tal, però gairebé. Fins i tot aquests dies floreixen flors de color lila a les noves jardineres que hi ha entre la Muralla de Sant Domènec i el carrer Casanova/Sant Joan Baptista de la Salle, el tram que pràcticament ja està enllestit i on només falten detalls com mobiliari urbà -bàsicament banc i papereres-, i acabar de col·locar algunes estructures metàl·liques al voltant de les esmentades jardineres per evitar que la gent caigui a dins.
La previsió de l’Ajuntament de Manresa és que aquest mateix estiu aquests dos extrems quedin enllestits del tot, mentre que aquesta setmana ja s’han iniciat els preparatius per actuar al tram del mig, el darrer. Tècnicament la quarta fase. Dilluns serà més evident, ja que es començarà a rebentar l’asfalt entre les cruïlles del Circumval·lació fins a Casanova/Sant Joan Baptista de la Salle. Si es compleixen les previsions, a finals d’any el Guimerà ja presumirà de cap a cap.
De moment la transformació del Guimerà agrada, en general, als comerciants. Andrea Jiménez, de Corinto, situada al tram ja pràcticament enllestit, afirma que el període intents d’obres «va ser fomut, però ja es veu la llum». Destaca la sensació d’amplitud del vell/nou carrer, ara sense voreres, cotxes ni autobusos, i assegura que hi ha força moviment comercial. Ara la gent bada i es para. Abans no tant.
Si fins ara es permetia entrar vehicles de càrrega i descàrrega al tram del mig, des d’aquesta setmana ja només hi ha camions i maquinària d’obra. S’han habilitat més zones de càrrega i descàrrega a tot el voltant del carrer. Els treballs en aquest punt començaran per refer serveis d’aigua i clavegueram, i posteriorment s’anirà cap a la nova urbanització. Entre plaça Neus Català -Crist Rei- i Circumval·lació, s’està acabant d’enllestir la col·locació de les petites rajoles que conformen el nou paviment del Guimerà. Les tanques només envolten els punts enjardinats. La resta del carrer ja és territori vianants.
«M’agrada que sigui un carrer de vianants més semblant a un centre comercial», diuen Abril Hidalgo i Alan Marchante, de la botiga Only. La nova fase d’obres els toca de ple, i estan a l’expectativa de com els afectarà.
En canvi, Soler Centre Visual ja té el nou paviment davant la botiga. Ha passat l pitjor tot i que comercialment no se n'ha ressentit, diu Lluís Soler. Veu bé el treball que s’està fent i com s’està fent. «He de felicitar l’encarregat», vol destacar, per les atencions que ha prestat a veïns i botiguers. «Si has fet obres a casa ja saps l’enrenou que suposa». Destaca que ara l’important és facilitar que la gent «pugui arribar i pugui aparcar al centre a un preu raonable. Tots els centres de les grans ciutats tenen zones de vianants, però hem de fer que sigui fàcil arribar-hi, i fer-lo atractiu». Assegura que no tan sols hi guanyarà el Guimerà, sinó tot el centre de Manresa. "Confiem que serà positiu", rebla.
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